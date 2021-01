Armá tu historia familiar desde tu casa, con la ayuda del servicio genealógico más grande del mundo

Laura Gregorietti / lgregorietti@lanueva.com

Muchos crecimos escuchando que la mayoría de los argentinos "descendemos de un barco", ya que producto de la enorme cantidad de inmigrantes que arribaron a nuestro país, principalmente a finales del siglo XIX y albores del XX, los orígenes de las familias que habitan en esta tierra suelen ser múltiples.

En mi caso, siempre me interesó saber sobre mis antepasados. No me explicaba cómo podía tener tanta mezcla de "países" en mi sangre. Tatarabuelos de Dinamarca, bisabuelos de España y de Italia y abuelos nacidos acá, pero con una fuerte raigambre mallorquina por mi abuela paterna, de apellido Oliver y nacida en Goyena y de León, por mi abuela materna, de apellido Cabello. Pero siempre, ante la falta de documentación, los rastreos no llegaban muy lejos.

Hoy en día, que los países brindan tantas posibilidades para que los hijos y nietos de inmigrantes puedan acceder a una ciudadanía que antes, al carecer de documentos parecía tan lejana, la organización FamilySearch aparece como una herramienta esencial en esa búsqueda de raíces perdidas.

FamilySearch Internacional es una organización de historia familiar sin fines de lucro financiada principalmente por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuya visión es ayudar a las personas a entender mejor quiénes son enlazando el presente al pasado y construyendo un puente al futuro.

"En ésta página pueden recibir toda la ayuda que necesiten para realizar su genealogía o historia familiar. Hay voluntarios dispuestos a ayudarlos y servirles", indicó Sara Ciccio de Duo, indexadora del Centro de Historia Familiar de Bahía Blanca.

Sara Ciccio de Duo

En sí, la indexación es esencial para que los registros de todo el mundo permitan la realización de las búsquedas. Se trata del proceso de ingresar la información contenida en registros históricos en una base de datos en línea, que permite que personas de todo el mundo encuentren e investiguen a sus antepasados.

FamilySearch realiza contratos con los dueños originales de los registros, y en la mayoría de los casos, adquiere los derechos para que todos puedan utilizar los registros solo para fines informativos, ocasionales, personales y no comerciales de investigación genealógica.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Esto incluye el derecho a extraer datos de registros civiles, y parroquiales, de partidas de nacimiento, matrimonio, defunciones, censos, genealogías, migraciones, periódicos, registros de pasajeros, relacionados con su línea familiar directa y luego poner esos datos en su árbol familiar personal, el cual puede utilizar para sus propias necesidades.

"Hay organismos, instituciones civiles o religiosas que son los dueños originales de los registros. Antes de digitalizarlos, es decir fotografiarlos y comenzar a indexarlos FamilySearch realiza contratos, como cualquier contrato donde las partes se comprometen a hacer ciertas acciones por ejemplo se compromete a utilizarlos para fines informativos, personales y no comerciales (realizar árboles genealógicos ,ocasionales ,a veces las personas buscan esos registros para una ciudadanía, etc.)", explicó Sara.

Los contratos prohíben la publicación o distribución de las imágenes o documentos de los registros propiamente dichos (incluso por medio de la impresión en papel o de la web). También prohíben la indexación, la transcripción o la traducción de los registros a gran escala, aunque estas actividades no tengan fines lucrativos. Debes obtener permiso por escrito del conservador de los registros originales antes de publicar la imagen de un registro o un documento.

"El único requisito para tener acceso ilimitado a nuestras herramientas y registros es inscribirse en una cuenta gratuita de FamilySearch. Cuando inicie sesión, se le permitirá utilizar todos nuestros recursos", dijo.

Entre ellos -según agregó Sara- figuran la búsqueda de antepasados usando los recursos de registros históricos indexados, registros digitalizados que no se han indexado, genealogías en línea, libros escaneados, utilizar Árbol Familiar para conectarse con sus antepasados con vida y saber sobre los fallecidos, participar en proyectos de indexación, aportar datos a la Wiki de FamilySearch, cargar fotos, historias, documentos, y archivos de audio y consultar algunos de los registros históricos de nuestra colección.

Muchos registros en el sitio web de FamilySearch están disponibles gracias al arduo trabajo de los voluntarios. De hecho, entre 200 000 y 300 000 voluntarios indexan más de 250 millones registros cada año.

"La indexación hace que los registros se puedan buscar en línea. Cuando indexas ayudas a conectar familias al digitalizar documentos históricos para que se puedan publicar en línea. FamilySearch Indexing es una labor de transcripción llevada a cabo por voluntarios, mediante la cual los valiosos registros genealógicos permiten búsquedas en línea. Desde que comenzó en 2006, esta labor de colaboración colectiva sin precedentes ha producido más de mil millones de registros que permiten búsquedas", destacó Sara.

Han participado en ella cientos de miles de indexadores voluntarios de todo el mundo. Gracias a esa labor desinteresada, millones de personas de todas partes han encontrado información y descubierto historias sobre sus antepasados.

Desde 1921, la indexación ha sido esencial para tener registros disponibles. Sin embargo, en los últimos 7 años, la revolución digital ha facilitado que personas de todo el mundo participen.

Para contactarse con la sede del Centro de Historia Familiar de Bahía Blanca: https://www.facebook.com/CHFBahiaBlanca, arg_bahiablanca@familyhistorymail.org y arg_bahiablancavillamitre@familyhistorymail.org.