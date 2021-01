Trabaja como repartidor para ayudar a su familia y le robaron la bicicleta

"Tiene 20 años, se rompe el lomo trabajando para que no nos falte nada y que pase esto te provoca mucha impotencia. Es un chico que no le hace mal a nadie y un ser humano con todas las letras", así describió Julieta Yancarlos a su hijo Santiago, quien cada día se esfuerza para ayudar a la familia.

El chico trabaja como repartido en una de las plataformas de delivery más conocidas y en las últimas horas sufrió el robo de la bicicleta que utilizar para llevar adelante la entrega de los pedidos.

La mujer contó que el hecho se produjo en un complejo de departamentos ubicados en Sixto Laspiur al 2.400

"´Él siempre llega entre la 1 o 2 de la mañana, porque está todo el día trabajando. Se acostó a dormir y al levantarse descubrió que la bicicleta no estaba. La había dejado junto a una ventana que da a un pasillo. Estaba apoyada sin candado ni nada, porque nunca había pasado nada y estábamos confiados".

Julieta mencionó que ese rodado "es su medio de trabajo, pedalea todo el día para ayudarnos. En la casa vivo con mis tres hijos (dos mujeres y Santiago) y él me ayuda para poder costear el alquiler, la comida y todo lo que hay que pagar".

Describió que para acceder el ladrón debió sortear el portón de la entrada.

"No sabemos si alguien lo dejó abierto o qué pasó. No queremos pensar mal de nadie"

Más adelante, la mujer comentó las complicaciones que provoca lo sucedido.

"Él depende de su bicicleta y de esta manera no puede volver a trabajar. Ellos tienen una categoría y había logrado llegar al ranking 1 por estar trabajando mucho, pero ahora con todo esto retrocedió al 3, lo que significa menos plata y premios que se pierde".

El robo fue publicado en diferentes redes sociales e imágenes del rodado sustraído, con la esperanza de poder recuperarlo.

"De todas maneras, sabemos que es muy difícil que las bicicletas robadas vuelvan a su dueño, porque las pintan o las venden por partes".

Agregó que "de alguna manera vamos a tratar de conseguir una para que pueda volver a trabajar", aunque insistió que lo sucedido provoca gran impotencia.

"Soy una persona enferma, que todo esto me afecta mucho y más viendo a mi hijo lo destrozado que está. Quizás para alguna persona una bicicleta no sea nada, pero para nosotros hoy es un alquiler y que no nos falte la comida"

Finalmente, comentó que si alguien tiene novedades de la bicicleta o puede ayudarlos debe comunicarse al teléfono 155322860.