Denuncian a un laboratorio bahiense por irregularidades con los hisopados

El Colegio de Bioquímicos Zonal I recibió hoy una denuncia por irregularidades en un laboratorio que funciona en Perú al 400.

La persona que hizo la denuncia contó que en el laboratorio BiolaB le entregaron el resultado negativo de un hisopado que nunca se realizó. Además, indicó que atienden a la gente en la calle, sin protocolo sanitario.

Desde el Colegio de Bioquímicos le indicaron a La Nueva. que por el momento solo recibieron esta denuncia y que el laboratorio aún no se comunicó, aunque tiene un plazo de 5 días para hacerlo.

"Llegó la denuncia por email y estamos trabajando en eso, junto con le Colegio central que está en La Plata. Ya contactamos al laboratorio que el denunciante nombra para poder solucionar y resolver los conflictos que pudieran estar ocurriendo", explicaron.

La denuncia completa

Me dirijo a uds. a fin de radicar ante ese Colegio una formal denuncia contra el Laboratorio BiolaB de calle Perú 439 y a su directora técnica DRA HEBE CARINA LOFRANO matricula 5147. En el día de la fecha siendo aproximadamente las 11 de la mañana nos dirigimos con mi madre al laboratorio Biolab de calle Perú 439 a fin de realizarnos un hisopado para detectar COVID-19.

Al llegar nos encontramos con una cola de gente en la vereda de más o menos 30 personas, yo me bajé para ocupar mi lugar en la fila y mi madre se quedó sentada en el vehículo, salió una chica y empezó a repartir unos papelitos pidiendo solo los datos personales de cada uno, demás está decir que les daba a todas las personas la misma lapicera para rellenarlo. Mi madre y yo lo llenamos en el vehículo con nuestra propia birome. Empezamos a ver que de la puerta del laboratorio salía una señora que iba atendiendo a las personas que se encontraban ahí. Primero les cobraba, se metía el dinero en el bolsillo derecho de su pantalón y daba el vuelto, y seguidamente (sin desinfectar ni cambiarse el guante ni nada) sacaba el hisopo del tubito y tomaba las muestras. Entraba y salía y repetía el mismo procedimiento, siempre en la vereda con un día como el de hoy con mucho viento y tierra que volaba. Ante tal escenario que no nos brindaba ningún tipo de seguridad ni seguimiento de protocolos, además de que en ningún momento vimos que se entregara algún tipo de factura o ticket ante los montos percibidos, decidimos irnos a buscar otro laboratorio, nos fuimos directamente sin avisar ni nada.

Al llegar a mi casa y siendo las 13:11 hs recibo un mensaje en mi WhatsApp diciendo "en breve le enviamos el resultado". Ante el asombro decidí esperar sin responder nada y a las 13:57 me llega un PDF con el certificado de resultado negativo, que inmediatamente descargue en mi teléfono. En ese momento les respondo en tono de interrogación si es negativo y me contestan que sí, a lo que les digo que cómo es posible si nunca me hice el hisopado. Me dicen que fue un error de sistema (difícil que un sistema se equivoque en contestar mensajes y mantener una conversación) y borran todos los mensajes ante mis reclamos y me bloquean.

Considero gravísimo lo que está haciendo este laboratorio, y por lo tanto pongo a Uds. en conocimiento de este accionar, también me tome la precaución de denunciarlo en los medios para que toda esa gente que estaba en el día de hoy o que hayan sido víctimas de estos inescrupulosos tomen los recaudos necesarios o que se vuelvan a realizar los estudios en otro laboratorio serio, y consultaré con un abogado para ver que tipo de acciones legales se deben seguir ante tan grave falta que pone en riesgo a toda la comunidad.

Espero que tomen las medidas, que sean concretas y necesarias con la urgencia que este caso amerita y quedo a su disposición.