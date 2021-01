Monte Hermoso, Pehuen Co y una apuesta fuerte a la naturaleza

En la primera entrega de Bronceado 21 -el clásico espacio de cada verano de LU2 y La Nueva.- los titulares de Turismo de Monte Hermoso y Pehuen Co, Franco Gentili y Bernardo Amor, coincidieron en una misma propuesta para este verano: un regreso a la más pura y bella naturaleza.

“Este año es distinto, pero a su vez ideal para disfrutar todos los atractivos naturales maravillosos que tenemos, y que muchas veces dejamos de lado porque la playa y los eventos se llevan toda la atención”, subrayó Gentili.

Amor habló de una propuesta similar. “Los invitamos a disfrutar un bosque único en la Costa Atlántica, con muchos pinos y eucaliptus que abrazan una playa de mar cálido”, dijo.

Ambos coincidieron en que enero comenzó con un nivel de afluencia muy bueno “para el actual contexto”, e hicieron hincapié en la necesidad de trabajar con mucho compromiso para tener una temporada tranquila en el aspecto sanitario.

“Con todo el cuidado del mundo, no se priven de venir a Monte. Más allá de la playa, tenemos una laguna fantástica, que es la Sauce Grande; el Paseo del Pinar; hacia el oeste, las Huellas (la reserva natural, donde hay huellas humanas fosilizadas), los médanos blancos, el Complejo Americano; y para el este, más médanos, el faro Recalada, el balneario Sauce Grande, la desembocadura del río”, enumeró.

“Hay muchas cosas para hacer, y que por ahí en otras temporadas uno deja de lado porque claro, está la playa, el mar, los espectáculos teatrales, los recitales, alguna fiesta. Este verano es excelente para recorrer Monte en toda su extensión”, agregó.

Gentili les propuso a los turistas que también se animen a explorar otras bajadas, incluso las más alejadas.

“Monte tiene 32 kilómetros de frente costero, y se puede bajar en muchos lugares, algunos bien céntricos y otros más alejados, muy agrestes y bellísimos. Si bien tenemos una zona exclusiva de baño, que es donde hay servicio de guardavidas, yo los invito a recorrer la costa hasta donde puedan al menos una vez”, dijo.

“Les aseguro que les va a encantar -añadió-, porque van a descubrir lugares que no esperaban”.

Respecto de la afluencia en el inicio de enero, Gentili dijo que en general hubo “un índice de ocupación muy bueno dentro del contexto nacional”.

“No lo digo yo, sino las cifras oficiales -aclaró-. Algo positivo del sistema de permisos que implementó la Nación es que nos ha permitido dimensionar lo que significa Monte Hermoso dentro de la oferta turística de la Costa Atlántica bonaerense”.

“El fin de semana largo del 7 y 8 de diciembre nuestra ciudad fue el quinto destino turístico más elegido del país, con casi 21 mil visitantes registrados, según datos del ministerio de Turismo de la Nación. Y el fin de semana pasado volvimos a estar entre los cinco más visitados de la provincia”, destacó.

El funcionario reflexionó que haber conseguido estos niveles de afluencia, luego de un período de tantas dudas en octubre y noviembre, “es todo un logro que no tenemos que perder de vista”.

“A veces uno puede cansar de decirlo, pero no olvidemos que hace dos o tres meses no sabíamos siquiera si iba a haber temporada, porque la verdad es que la situación no nos permitía vislumbrar un Monte Hermoso con tanta gente”, señaló.

“Por eso lo único que puedo decir, en este inicio, es que cuidemos esta temporada que tanto nos costó lograr. Es un compromiso de todos”, añadió.

Mencionó que mantener a rajatabla las medidas de prevención e higiene no sólo permitirá que los turistas puedan estar más tranquilos, sino que también los comerciantes, empresarios y trabajadores del sector “tengan un buen inicio de año en el aspecto económico”.

“Si alguien me pregunta hoy cuál es nuestro objetivo, yo diría que apuntamos a lo simple: que tengamos un verano sin sobresaltos en lo sanitario, tras el cual podamos decir que los turistas se fueron contentos y los montehermoseños quedamos satisfechos”, enfatizó.

“A partir de allí volveremos a trabajar para reinventarnos y sostener a Monte en el sitio donde ha logrado llegar en los últimos años. Si algo nos está demostrando este verano es que el turista, pese a las restricciones que hay, nos sigue eligiendo”, cerró.

Alquileres, con reservas en repunte

En cuanto a los alquileres, Gentili dijo que en los últimos días “levantaron mucho” las reservas.

“Lo que se alquiló primero en diciembre fueron las propiedades de mejor categoría, que es lo más caro, porque el público al que apuntan tal vez tiene menos incertidumbre”, describió.

“Otros turistas, sobre todos los que viven en zonas del país más alejadas, son los que muestran más dudas y no están reservando con tanto tiempo de anticipación. De todas formas, arrancamos con un buen nivel de ocupación general en función del contexto”, agregó.

El titular de Turismo reiteró que el balneario validará todos los permisos que tramiten propietarios y turistas, ya sea que tengan reserva o que vayan por el día. En cuanto a los días de alojamiento, dijo que no se estableció una estadía mínima.

“Tratamos de que haya la menor cantidad de restricciones que nos permite esta pandemia. Lo que sí sugerimos es que los propietarios e inmobiliarios prioricen las estadías más largas, porque eso genera menos entrada y salida de personas a Monte y, por ende, menos circulación”, dijo.

“Obviamente, no pretendemos que todo el mundo alquile por 15 días -añadió-. Por suerte, estamos viendo que hay muchos alquileres por 9 o 10 días, aunque también hay por 3 o 4 jornadas”.

El funcionario reveló que otra particularidad de esta temporada es que la mayoría de los turistas provendrán de la región.

“Este año, más que nunca, se dará el turismo de cercanía. Nosotros tenemos muchos turistas de La Pampa, Neuquén, el Alto Valle de Río Negro, Mendoza, San Juan, Córdoba, pero no creemos que este año vengan tanto como en veranos anteriores porque hoy es difícil planificar un viaje a más de 300 o 400 kilómetros de distancia”, dijo.

Gentili dijo que también será una “rareza” de este verano el hecho de que no habrá ningún evento artístico, cultural, deportivo o musical.

“En marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia, se decidió dar de baja a todo el calendario anual. Es una lástima porque, más allá de que nuestro producto estrella es la playa, nos hacía felices ofrecer un plus tan completo y de tanto nivel a propietarios y turistas”, se sinceró.

El funcionario confió que la suspensión del show de fuegos artificiales -un clásico de los primeros minutos de cada 1 de enero- demostró todo lo que generan este tipo de propuestas.

“Si bien vino mucha gente a Monte, el movimiento fue menor a lo que podría haber sido en otras condiciones, y en eso seguramente influyó que no pudiéramos ofrecer el espectáculo que siempre ofrecimos”, señaló.

Pehuen, para recrear los cinco sentidos

El director de Turismo de Coronel Rosales, Bernardo Amor, dijo que “Pehuen Co arrancó a full” enero en cuanto al nivel de afluencia.

“Estamos muy contentos. El primer fin de semana pasado llegamos al tope de ingresos validados (por la aplicación Certificado Verano). Y lo más importante es que vino mucha gente con reservas por 5, 7 o 10 noches”, dijo a Bronceado.

El funcionario dijo que fue un acierto haber incorporado en el protocolo de verano la obligación de reservar por una estadía mínima de 5 noches.

“A los alojamientos no los afectó porque la estadía promedio siempre fue de 4 y 5 noches, pero les permitió ordenar y organizar la demanda en función de los protocolos”, dijo.

“De cualquier forma, quien desee venir por el día a Pehuen Co también puede hacerlo. Lo que deben hacer, como todos los turistas del país, es tramitar el Certificado Verano, que nosotros validamos en el día”, añadió.

Amor subrayó que en Pehuen Co los controles no son aleatorios, sino permanentes.

“Desde las 6 hasta la medianoche tenemos controles en el ingreso, pero sólo pedimos el permiso activado. Fuera de ese horario el ingreso está cerrado, salvo para casos de emergencia”, aclaró.

Amor subrayó que la propuesta del principal balneario de Coronel Rosales, y mucho más en esta peculiar temporada, es disfrutar el entorno único de “un bosque frente al mar”.

“Tenemos además una reserva única en el mundo, con restos de megamamíferos extintos hace 12 mil años, y una plaza paleontológica en la zona urbana que contiene réplicas a escala real de aquellos grandes animales”, describió.

El funcionario dijo que sobre fines de 2020 el municipio recibió la última etapa del financiamiento para replicar 5 megamamíferos y las huellas humanas del yacimiento en la plaza.

“Lo que resta hacer son las réplicas de la huella, así como un sistema autoguiado con códigos QR que, al ser escaneados con el celular, permite recibir toda la información sobre cada animal”, señaló.

Amor recomendó a los visitantes que tampoco se pierdan la Casa-Barco -construida 7 años después de la fundación del pueblo, en 1948- ni la Casa-Molino.

“Pehuen es un destino muy familiar, que también ofrece magníficas excursiones de pesca. Tenemos una peatonal muy linda, paseos hermosos y es especial para relajarse en contacto con la naturaleza”, reseñó.

“De la misma forma, no dejen de visitar la Feria de Artesanos en pleno centro de Pehuen Co, que tiene muchas propuestas porque recibe a manualistas y artesanos de todo el país”, agregó.



