Se tensa el conflicto con las plantas productoras de biocombustible

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Finalizado agosto, la situación de los trabajadores de las plantas de biocombustibles comienza a tornarse desesperante, ya que las empresas ratificaron su postura paralizar la producción y mantener a la totalidad de sus empleados suspendidos sin goce de sueldo.

Ante esta tensa situación, el sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de nuestra ciudad se reunió con la cámara que agrupa a estas compañías en el Ministerio de Trabajo con sede en La Plata para que se revea la medida y que sus afiliados, en los próximos días, puedan tener depositados sus salarios.

“Las plantas tienen la totalidad de su personal suspendido, desde operarios hasta administrativos porque la actividad está parada en toda la provincia de Buenos Aires y en gran parte del país”, señaló Gabriel Matarazzo, secretario general de SPG y Bio Bahía Blanca.

“Es una historia con los mismos problemas de siempre, que la venimos sufriendo todos. Estas empresas tienen la mayor parte de sus insumos y materias primas en dólares y un precio congelado desde diciembre. Por lo cual, llega un momento en que deciden no perder más y frenan la producción de las plantas, pero siempre el hilo se corta por lo más delgado, que son los trabajadores. Y nosotros no lo vamos a permitir, porque ya la situación se torna desesperante”.

En este caso puntual, decidieron la suspensión de todo el personal sin goce de sueldo desde el 1 de agosto, algo que el gremio no aceptó.

“Ya se intimó a las empresas a retrotraer las medidas que adoptaron unilateralmente. No vamos a permitir que los trabajadores no cobren sus salarios, pero hoy la situación está muy complicada, porque el margen de acción es muy reducido”.

En el territorio bonaerense hay alrededor de 500 trabajadores en relación de dependencia, de los cuales 60 se desempeñan en Biobahía, empresa que está afincada en el Parque Industrial de nuestra ciudad.

“Contando Ramallo, Junín, Daireaux y Bahía Blanca llegamos a ese número de empleados. Nosotros pedimos que en septiembre cobren normalmente y el Ministerio nos dio la razón”.

También solicitaron una inmediata reunión, en la que se incorpore a funcionarios del Ministerio de Producción de la provincia y de la Secretaría de Energía de la Nación, ya que este inconveniente también engloba a más de 50 plantas productoras distribuidas en 10 provincias del resto del país.

“Es un tema complejo, que sólo se va a destrabar con decisiones políticas. No me corresponde defender a las empresas, pero no es lógico producir para perder plata, como está sucediendo en este sector. Porque no es una sola empresa la que tiene el problema, sino que son todas”.

“Si la secretaría de Energía no modifica los precios, que están congelados desde diciembre de 2019, va a ser difícil encontrar una solución, ya que las materias primas son en dólares”.