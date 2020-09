En imágenes, el esperado regreso del Speedway al circuito "Antonio Miranda" de Aldea Romana

Salió el sol para el Automoto Club Bahía Blanca y los muchos pilotos que se dieron cita ayer en la renovada pista "Antonio Miranda" del Club Crisol, en lo que fue una pintada jornada de pruebas libres de Speedway.

La convocatoria mecánica, desarrollada bajo estricto protocolo sanitario, marcó el regreso de la actividad tras más de seis meses de parate. En tal sentido, el denominador común en los presentes fue de pura satisfacción.

Más allá del calor y el intenso sol, el circuito respondió favorablemente al accionar de potencia de las máquinas de 50cc, 200cc y 500cc presentes, entre las que se destacaron las conducidas por el olavarriense Cristian Zubillaga y los locales Sebastián Clemente y Lucas Torresi.

También asistieron Martín Aristegui (50cc), Santiago Gallardo (500), Gonzalo Racosta (200), Javier Ortega (200), Alex Acuña (500), Valentino Daniello (50), Ruben Morris (500), Felix Schell (200), Nicolás Gómez (500), Adrián Seijas (200), Matías Díaz (200, Carlos Zubeldia (500), Guillermo Traversa (200), Luis Martínez (500), Antonio Moyano (200) y Facundo Borgis (500).

Además, se destacó la presencia en pista del legendario Jorge Zinni, inactivo de hace décadas, quien tampoco quiso perderse la oportunidad de despuntar el vicio.

"Salió todo mejor de lo esperado desde todo punto de vista. Desde los horarios, al comportamiento de la pista y el funcionamiento de los protocolos. Digamos que nos focalizamos mucho en eso, en que la gente respete todo lo exigido en cuanto a distanciamiento, higiene y demás", expresó Santiago Martínez, vicepresidente del Automoto Club.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"El día fue excelente, con mucho sol, lo que obligó a regar la pista muchas veces. Pero así se mantuvo muy bien. Y por suerte no hubo ninguna caída por causa del suelo, sino por circunstancias normales de la prueba. No hubo ninguna persona que no sea piloto, mecánico ni asistente de pista que no respete a consciencia. Eso nos dejó muy contentos", agregó.

Cristian Zubillaga

"Hacía rato que no me subía a la moto. Así que la idea fue venir a girar un poco para tratar de agarrar ritmo. Aunque con todo este tema del coronavirus no queda otra que tomarlo con tranquilidad. La pista está muy linda. No sé si el cordón nuevo se siente mucho andando, pero quedó muy lindo. No pensamos en un campeonato, mientras se pueda seguir probando bienvenido".

Luis Vallejos

"Contento de tener todo ésto y del laburo que hizo esta gente tratando de reflotar el Speedway. Convengamos que hubo mucho tiempo de parate por la pandemia que no dejó hacer mucho, pero en unos días laburaron en toda la obra y le dieron a los pilotos la posibilidad de girar, que es muy necesario. Ojalá en el verano se pueda hacer algo. Esto es un hobbie para mí, sigo vinculado a la actividad con mucho gusto".

Jorge Zinni

"Dar unas vueltas para mí es más que suficiente. Es una alegría enorme poder tener esto en Bahía, lo deseábamos hace mucho tiempo y casi está cristalizado completamente. Faltaría que pase todo esto de la pandemia y seguramente vuelvan las carreras. El circuito cada día progresa más, se nota mucho la mejora en el piso. Y lo bueno es que no paran de trabajar".