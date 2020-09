Videos: los finales vibrantes que tuvieron Sur-Norte y Rebels-Force

Un try de Will Jordan en el último minuto, convertido por Jordie Barret, le dio hoy el triunfo ante la Isla Sur sobre la Norte, en un clásico del rubby neozelandés, por 38 a 35 (PT 17 a 14), en un cotejo jugado en Wellington a puertas cerradas por la pademia de coronavirus.

Este clásico, jugado en el Wellington Regional Stadium, fue el número 81 y los norteños ganaron 50 partidos, los sureños 28 e igualaron tres veces.

Esta vez el equipo vestido de blanco pudo con el de negro en un partido jugado por la mayoría de las figuras de prestigioso seleccionado local, All Blacks.

Para el Sur marcron tries Nepo Laulala, Will Jordan (2) y Tyrel Lomax, mientras que la gran figura Jordie Barrett aportó un try, cinco conversiones y un penal, sumando 18 puntos.

Para el norte hicieron tries Rieko Ioane (2), Aaron Smith y Ash Dixon, con cinco conversiones y un try de Damian MacKenzie quien abandonó el campo de juego de Wellington con 15 puntos.

La jugada que decidió el desafío:

Súper Rugby: definición increíble

Rebels se clasificó al repechaje conducente a la final del Súper Rugby Australia.

En un partido cambiante, que llegó a ganar por 20 a 8, la franquicia de Melbourne derrotó a un Western Force que no se la hizo fácil y al que venció por 34 a 30 por la décima y última fecha de la fase clasificatoria.

De este modo Rebels jugará ante Reds por un lugar en la definición ante Brumbies. El partido tendrá lugar el sábado próximo en Brisbane, a las 5.15.

La jornada se completó con una cómoda victoria de Reds ante el puntero Brumbies por 26 a 7, en un marcador que no alteró las posiciones de ambos.

Brumbies recibirá en la final al vencedor de Reds-Rebels el sábado 19, desde las 5.15.

Posiciones: 1º) Brumbies, 28; 2º) Reds, 25; 3º) Rebels y Waratahs, 19 y 5º) Western Force, 3.

