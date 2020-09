"Al ritmo que venimos, el sistema de salud se va a colapsar", dijo el intendente de Tornquist

En una carta abierta que publicó en la página oficial del municipio, el intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, advirtió que si no baja el ritmo de contagios de Covid-19 en su distrito y en la región “el sistema de salud se va a colapsar”.

“Esto no es joda”, enfatizó el jefe comunal en el escrito, que fue redactado con el tono frontal y sin medias tintas que lo caracteriza.

Bordoni recordó los inicios de la cuarentena, el 18 de marzo, y calificó como “un orgullo” el hecho de que Tornquist haya podido transcurrir varios meses sin contagios.

“Pasaron los días y de a poco fuimos dando luz verde a la liberación de nuevas actividades, y ya entrados en la Fase 5 pudimos retomar reuniones sociales, (y habilitar) los gimnasios y otras actividades deportivas”, recordó.

Tornquist confirmó hoy 199 casos de Covid-19, de los cuales 43 se encuentran activos.

Bordoni remarcó que luego todo cambió, porque el foco de contagio se trasladó al interior de la provincia.

“Tuvimos nuestro primer caso y los positivos diarios aumentaron, y continúan haciéndolo. Y no sólo esto, sino que por cada caso positivo los contactos estrechos son muchísimos. Esto nos representa la verdadera problemática que nos afecta: no nos estamos cuidando, no respetamos los protocolos ni los cuidados que el área de Salud nos solicita”, subrayó.

En alusión directa a los vecinos, recordó que fueron ellos quienes “nos pidieron trabajar, hacer actividades deportivas y recreaciones sociales”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

A cambio –recalcó- “la única obligación como vecino es cuidarse: mantener el distanciamiento, usar tapoca, higienizar nuestras manos, y no compartir utensilios”.

En lo que va de la pandemia, el distrito serrano lamentó 3 fallecimientos por coronavirus.

“No les pedimos empatía –señaló-, se trata de supervivencia humana, porque esta forma de no cuidarnos nos va a afectar directamente en el futuro cercano”.

“Nuestro hospital está preparado con cuatro camas de cuidados intensivos para Covid-19 y los centros de salud regionales, como lo es el Hospital Penna de Bahía Blanca, ya se encuentran desbordados”, describió.

“Al ritmo que venimos con los positivos por nexo y contactos estrechos, el sistema de Salud se va a colapsar; y en ése momento es cuando tus decisiones como ciudadano te van a afectar, porque la persona que no va a poder tener un respirador va a ser tu abuela, tu viejo o tu hermano, y ya va a ser muy tarde para arrepentirte de no haberte cuidado o de echarle la culpa al enfermero, al médico o al intendente”, continuó.

Bordoni reconoció que los vecinos están “cansados y preocupados por la por la crisis económica”, hartos de no poder “compartir un mate, un beso o un abrazo”.

“Pero no te pedimos que no salgas, ni que no veas a tu familia –aclaró-. Sólo te pedimos que te cuides: usá barbijo, respetá el distanciamiento y lavate las manos. No es joda, es la vida de nuestros seres queridos”.

Por último, dijo que de ser necesario tomará “medidas estrictas con aquellos que no respeten los protocolos exigidos por el área de Salud y de Seguridad”.

“Estoy convencido de que de esto vamos a salir más fuertes y juntos que nunca”, cerró.