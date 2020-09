Lucas Salas se despidió de Olimpo: ¿se puede llegar a ir alguien más?

“Muchas gracias Olimpo por este lindo año que me permitió estar dentro de una cancha haciendo lo que más me gusta! Siempre vas a tener un lugar en mi corazón aurinegro… Agradezco también a toda la gente que trabaja en el club, excelentes personas. Hoy me toca seguir otro camino! Fue un placer vestir esta camiseta en el Carminati”.

De esta manera, Lucas Ezequiel Salas se despidió de Olimpo pese a que tenía contrato con el club hasta junio de 2021.

“Como el técnico (Alejandro Abaurre) no lo iba a tener en cuenta para una posible reanudación del Federal o ya pensando en el plantel para la próxima temporada, llegamos a un acuerdo con el jugador y su representante para rescindir el vínculo de común acuerdo”, manifestaron desde la dirigencia olimpiense.

Salas, volante sanjuanino de 26 años, disputó 14 encuentros en la última edición del torneo, aunque futbolísticamente nunca cubrió las expectativas que se habían depositado sobre él.

El único paso que queda para que el enganche quede en libertad de acción es que firme la rescisión del contrato, se certifiqué esa firma y se legalice.

Es la decimoquinta baja del plantel aurinegro, aunque podría haber algunas más. ¿Refuerzos? Está cerca de acordar un volante central de “peso”, con pasado en Primera división. Si se concreta, Olimpo se retiraría del mercado de pases.