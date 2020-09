El bahiense Guido Pella conoció su rival para el estreno en Roland Garros 2020

El tenista bahiense Guido Pella conoció hoy su rival para el debut en Roland Garros, a disputarse sobre polvo de ladrillo, el tercer Grand Slam de esta temporada atípica, el cual abrirá el fuego el próximo domingo en París (Francia).

Guido, ubicado en el puesto N°37 del ranking, enfrentará en primera ronda al italiano Salvatore Caruso, de 27 años, ubicado en el puesto 84° del escalafón, con quien nunca se enfrentó en el circuito profesional.

Pella llega al Abierto de Francia con un récord adverso de una victoria y tres derrotas, tras su regreso a la competencia post pandemia coronavirus, que comprendió las participaciones en el US Open, Kitbhühel (Austria) y el Masters 1000 de Roma.

The complete Men's and Women's draws for 2020 can be found at: https://t.co/DRNpI1tCCA#RolandGarros pic.twitter.com/1bYjaj9wyS