"Si me retiro hoy, tendría que salir a trabajar”, dijo el arquero de Boca

El arquero de Boca, Esteban Andrada, negó haber recibido ofrecimientos concretos para continuar su carrera en el exterior y, si bien aseguró que su cabeza está "en el xeneize”, también remarcó la necesidad de buscar un mejor porvenir para su familia porque "Uno no está salvado económicamente".

"Si me retiro, hoy tendría que salir a trabajar porque mi familia no está muy bien. En este mercado no hubo nada y con todo lo que pasó en el mundo, se encuentra casi todo parado. Si llega algo, lo analizará el club a ver si les sirve y si me sirve a mí. Uno no pierde la ilusión de jugar en un equipo de Europa, pero ahora estoy en Boca y doy todo acá", explicó Andrada en diálogo con 90 Minutos (ESPN).

De todas maneras, si bien explicó que anhela poder algún día dar el salto al exterior, lo cierto es que aseguró que está muy cómodo en el club de la Ribera: "Boca siempre se portó de diez conmigo, en todos los aspectos".

En cuanto a lo estrictamente deportivo, el guardameta confesó haberse sorprendido por el rendimiento del equipo ante Libertad, con un sólido triunfo por 2-0 después de seis meses de inactividad: "Hasta yo me sorprendí del nivel del equipo. Por suerte fue de menor a mayor y terminamos agarrando confianza. Boca siempre es candidato".