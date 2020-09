Djokovic: "Schwartzman demostró que Nadal no es invencible en arcilla"

Después de varios meses turbulentos, el serbio Novak Djokovic volvió a respirar aliviado tras reecontrarse con el éxito en el circuito ATP, tras la obtención del Masters 1000 de Roma (Italia), su 36º título en certámenes de dichas características.

Nole, Nº1 del mundo, venció al argentino Diego Schwartzman en sets corridos (7-5 y 6-3), logrando así, además del título, dejar atrás los malos momentos vividos en el US Open, donde fue descalificado, y en el Adria Tour, el torneo exhibición organizado por él mismo que generó un importante brote de COVID-19.

Novak Djokovic doing Novak Djokovic things 🤯 5 brilliant shots from the champ in the #IBI20 final... pic.twitter.com/jFcWwNLd2i

"Después de lo que sucedió, en los primeros cuatro o cinco días, tuve altibajos desde lo mental. Obviamente yo estaba en estado de shock. Pero seguí adelante. Nunca tuve un problema en mi vida. Independientemente de lo difícil que sea, intento esperar lo mejor y seguir adelante el día siguiente. Tener un torneo una semana después de que eso sucediera ayudó mucho porque tenía muchas ganas de entrar en la cancha y si hubiera cualquier rastro de eso, dejarlo fuera del camino", expresó.

'It's not an easy moment in Argentina...'



You did everyone proud, @dieschwartzman 🇦🇷#IBI20 pic.twitter.com/WyY4TwmGmO