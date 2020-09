Crespo reclamó una fecha de inició del fútbol argentino: "Necesitamos ver la zanahoria adelante"

El entrenador de Defensa y Justicia, Hernán Crespo, reclamó hoy que se ponga "una fecha para la vuelta del fútbol argentino" en la previa del reinicio de la Copa Libertadores para el "Halcón", que enfrentará este jueves a Delfín de Ecuador.

"Pongamos una fecha para la vuelta del fútbol argentino, necesitamos ver la zanahoria adelante. Una fecha que nos genere ilusión", dijo Crespo en una conferencia de prensa virtual.

En esa línea, añadió: "Podríamos haber ganado semanas de entrenamiento, no tendríamos que haber parado tanto tiempo. Hoy no hay margen si un jugador se lesiona, por ejemplo".

"Necesitábamos ocho semanas, no seis. No sé en qué porcentaje está el equipo, no hicimos fútbol, ni amistosos. Iremos viendo mientras jugamos, pero no pretendo abrir el paraguas", manifestó el DT de los bahienses Francisco Pizzini y Enzo Coacci.

Por último, remarcó: "Delfín, nuestro rival, tiene rodaje, hasta se fue (Carlos) Ischia en este tiempo. Nosotros vamos a ver cómo funciona el equipo sobre la marcha". "Donde no llegan las piernas, va a llegar el corazón y vamos a hacer un buen partido mañana. Tengo el equipo, pero primero se los comunico a los jugadores", concluyó Crespo.