El delantero Nicolás Abot llegó a 30 equipos en el planeta fútbol

Nicolás Abot es el cosmopolita del fútbol. A punto de cumplir 35 años, el delantero nacido en General La Madrid --y que jugara en Olimpo, Sporting y Pacífico de Cabildo-- ya tiene club y el 10 de octubre debutará oficialmente en un equipo del ascenso de Grecia, denominado SA Opountios Martinou.

"Sólo te puede decir que le decimos Martíno al equipo. No me pidas la definición exacta", contó Nicolás desde Grecia.

Abot llegó de esta manera a su trigésima camiseta en su carrera como futbolista desde que debutó en la primera división de Racing de General La Madrid.

"Martino es un pueblo de unos 3 mil habitantes, que está a una hora de Atenas. El contacto me lo hizo Nicolás Villafañe, un futbolista que se formó en Boca Juniors y que tuvo un paso por el fútbol de Australia, donde también jugué. Nos conocemos por teléfono, pero me preguntó si me gustaría jugar acá y me vine", contó el artillero.

"Debutamos el 10 de octubre, pero no me pidas el nombre del rival (Theseas Agrias) porque son indescifrables. Ya jugamos un amistoso con un equipo de una categoría inferior y el fin de semana vamos a enfrentar a uno de los elencos de nuestra categoría que es principal candidato a ascender", contó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"La camiseta nuestra es como la de Banfield. Verde y blanca a bastones", agregó sobre su flamante pilcha.

Con este club, el atacante ya pasó por 13 países y jugó en todos los continentes, a excepción de Africa.

"Como siempre, y más allá de todo lo que hay en el ambiente del fútbol, voy a disfrutar al máximo esta experiencia", sostuvo.

Nico marcó 41 goles con las tres camisetas que vistió en la Liga del Sur. En Olimpo jugó 42 partidos y convirtió 23 tantos, en Sporting disputó 26 cotejos y anotó 12 conquistas y en Pacífico de Cabildo jugó 10 encuentros e hizo 6 goles.

Su carrera involucró a todos estos clubes: Racing de General La Madrid (1996-2001), Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez (2002), Independiente de Pueblo San José (2003), Deportivo Barracas de La Madrid (2003), Olimpo (2004-2007), Pérez Zeledón de Costa Rica (2007), Sportivo Italiano (2008), Sporting (2008-2009), Zamora de Venezuela (2009-2010), Costa Cálida de España (2010), Rampla Juniors de Uruguay (2011), Real Tolve de Italia (2011), Pacífico de Cabildo (2012), Laferrere (2012), Ferro de Olavarría (2012), Blooming de Bolivia (2013), Jurmala de Letonia (2014), Persebaya de Indonesia (2015), Salento Leverano de Italia (2015), Tiger FC de Australia (2016), Tasman United de Nueva Zelanda (2016-2017), Victoria Wanderers de Malta (2017), Tricase de Italia (2017), Polisportiva Monte Cimine de Italia (2018), Pascoe Vale de Australia (2018), Alassio FC de Italia (2018), Cooma Tigers de Australia (2019), Krabi Football Club de Tailandia (2019), Roccasecca de Italia (2020) y Opountios Martinou de Grecia (2020).