¿Quién es Emiliano Martínez? el arquero argentino más caro de la historia

La noticia llegó proveniente de Inglaterra y sonó fuerte en el fútbol argentino: Emiliano Martínez cerró su pase al Aston Villa y se convirtió en el arquero argentino más caro en la historia, luego de ser vendido por el Arsenal en 25.600.000 dólares.

Y si bien a algunos les pareció algo exagerado, la realidad es que el jugador de 28 años se ganó cada moneda pagada por su ficha a base de grandes actuaciones.

Nacido en 1992 en Mar del Plata, Dibu (apodo que recibió del famoso Pepe Santoro) se formó bajo los tres palos en Independiente, club que obtendrá un ingreso que ronda los 550 mil dólares en concepto del mecanismo de solidaridad.

No llegó a debutar en la Primera del club de Avellaneda ya que en 2009 los Gunners mostraron su interés por hasta ese entonces una promesa, y abonaron una suma de 500 mil euros por el 65% de su ficha. En sus años en las inferiores del Rojo se dio el lujo de defender la camiseta de la Selección Juvenil, al disputar un Mundial Sub 17 y dos Sub 20 con la Albiceleste.

Ya en territorio británico, Martínez se siguió formando en el club del norte de Londres hasta que en 2013 fue cedido a préstamo al Sheffield Wednesday para disputar la Championship. El equipo no tuvo un gran torneo y estuvo lejos de los puestos de ascensos, pero el argentino consiguió sumar rodaje y experiencia en el fútbol inglés al jugar 11 encuentros.

Al año siguiente volvió al Arsenal y se produjo su debut, nada menos que en la Champions League. El 22 de octubre fue titular ante el Anderlecht por la fase de grupos del torneo continental, consiguiendo una victoria por 2-1.

Las lesiones de Wojciech Szczęsny y David Ospina lo llevarían a volver al arco en un duelo crucial ante el Borussia Dortund, en el que mantuvo su arco en cero con una buena actuación y su equipo ganó 2-0.

Después de aquel estreno triunfal con los Artilleros, tuvo pasos por el Rotherham United y el Wolverhampton Wanderers, ambos de la Segunda División. Volvió al club dueño de su pase en 2017 y apenas sumó un puñado de partidos entre el primer equipo y el Sub 23 hasta ser cedido al Getafe de España.

En los Azulones tampoco tuvo demasiada continuidad, apenas cinco encuentro defendiendo el arco en una temporada para volver al Arsenal y ser cedido nuevamente.

Una vez en el Reading del ascenso inglés, Dibu se encontró con mayor continuidad y volvió a mostrar su mejor versión. Esto le abrió las puertas la temporada siguiente en el Arsenal, que se lo quedó para que compitiese por el puesto con el alemán Bernd Leno y el inglés Matt Macey.

Esta última etapa en el equipo de Mikel Arteta lo tuvo más participativo y hasta consiguió sumar dos títulos dentro del campo de juego. Martínez tuvo destacadas actuaciones en la defensa de su valla y se convirtió en una pieza clave para su equipo en la conquista de la FA Cup y en la Community Shield.

El año pasado, su persistencia y nivel demostrado lo llevó a ser citado por Lionel Scaloni a la Selección Mayor, en la que aspira a poder dar pelea por la valla en el equipo. “Sueña con ser el arquero titular de la Selección. Está dispuesto a dejar su casa por un sueño más noble para poder ser el arquero de Argentina”, había advertido Gustavo Goñi, su representante.