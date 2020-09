"Veo un permanente retroceso en la Argentina", afirmó Duhalde

El expresidente Eduardo Duhalde manifestó hoy que ve a la Argentina en "un permanente retroceso" y precisó que los dirigentes del país "son cabezaduras y no entienden que hay gente que está muy mal".

"Los argentinos estamos desesperanzados y nuestros dirigentes son tan cabezaduras que no entienden que una situación de pandemia como esta requiere que estemos todos juntos", sentenció.

En declaraciones radiales, Duhlade no dudó: "Veo un permanente retroceso en la Argentina".

"Me tomó a mí durante la crisis de 2000 junto a Raúl Alfonsín, me tocó al asumir como gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1991, donde se cambió el paradigma y el que ganó gobernó y el que perdió también", afirmó el ex mandatario.

"Me pregunto qué más dramático necesita pasar para que se den cuenta de eso. No capitalizar la experiencia ajena es una tontera de la dirigencia", enfatizó Duhalde.

Y agregó: "Nuestra dirigencia tiene una incapacidad absoluta de entender el momento en que se vive. En el único lugar del mundo en el que funciona el presidencialismo es en Estados Unidos".

Duhalde confirmó, además, que hace tres días le dijo por WhatsApp al presidente Alberto Fernández "que hay que sentarse a dialogar".

Luego sostuvo t que "echarle la culpa al otro de lo que pasa en el país es una tontera", tras enfatizar que si los dirigentes "ponen caras de malos, estúpidos o peleadores no van a arreglar nunca nada".

Sobre la crisis que atraviesa el país, Duhalde afirmó: "la culpa es de toda la dirigencia, por acción o por omisión. No es que es de uno o del otro. Si no se puede arreglar, seguiremos cayendo porque los países no tienen fondo".

Según el exjefe de Estado "nunca hubo una posibilidad tan cierta de formar una gran coalición legislativa", dado que "todos están convencidos que si no hacemos eso no queda Argentina para nadie".

Al respecto, planteó: "¿Qué esperamos para votar las leyes anti-corrupción?. Donde uno toca sale pus. Hay que hacerlo. Lo que pasó no se puede modificar... pero para el futuro evitemos a los ladrones que vienen a quedarse con lo que es de todos". (NA)