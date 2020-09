“Durante la cuarentena el ajedrez creció en un porcentaje muy alto”

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

(Nota de la edición impresa)

El ajedrez es una de esas pocas actividades que se vio favorecida por la cuarentena, simplemente por la posibilidad virtual. Lo cual ha sido de un impacto positivo porque de otro modo (presencial) no se hubiera producido un vuelco masivo.

“Durante la cuarentena el ajedrez creció un porcentaje muy alto. No sólo para los clubes en particular sino también para las instituciones educativas, ya que varias tienen talleres de ajedrez. Quieras o no, los alumnos de las distintas escuelas se van sumando a las distintas plataformas de ajedrez virtual. Fue un crecimiento muy importante para esta actividad”, afirmó Gerardo Santopietro, presidente del Círculo de Ajedrez Bahía Blanca.

A nivel global millones de personas acudieron a las plataformas online como lichess.org, chess24.com y chess.com entre las principales.

“Para fines de febrero de este año el porcentaje que había de jugadores online en las plataformas de juego mundiales, era de un 44 por ciento del total de los ajedrecistas. Hoy se habla de un 75 por ciento. Al margen de los jugadores tradicionales, lo virtual ha permitido que las escuelas implementen el ajedrez como una herramienta para acompañar a los chicos en sus hogares. Los obliga a unirse a las distintas plataformas”, agregó el también ajedrecista.

¿Y por casa...?

El boom también tuvo repercusión a nivel local, algo que los dirigentes del CABB miden de manera semanal con la organización de torneos a distancia.

“Normalmente hacemos torneos online y sí, por lo general no sólo están los jugadores del club sino también participantes de la zona que van sumándose, tanto adultos como menores. Al margen de estar en el club, tengo mi propio taller de ajedrez. En nuestro sexto torneo infantil se dio la casualidad que hubo más de 60 jugadores menores de 15 años. Fue tremenda la convocatoria. No sólo chicos de Bahía y la zona sino que hubo participantes de alrededor de ocho países latinoamericanos. Eso sumó muchísimo para que siga creciendo el ajedrez”, afirmó.

El impulso también lo dio un factor decisivo para ampliar la base de la pirámide: las escuelas.

“El tema del ajedrez escolar es una herramienta muy buena porque le brindás a los chicos una posibilidad que tal vez no se valoraría del mismo modo si fuera presencial. Con la cuarentena creció muchísimo. Y que se les presente la posibilidad de jugar un torneo donde habrá, como pasó, un participante de Rusia, quieras o no suma. Los padres se ponen muy eufóricos. Está buena esa sana competencia e intercambio”, dijo Santopietro.

Mantenimiento

Al no haber actividad presencial en la sede del CABB (Thompson 486), las autoridades pudieron realizar tareas de mantenimiento en las instalaciones.

“El tema del día a día del Circulo es un poco complicado porque uno trata de buscarle la vuelta en las distintas situaciones económicas. Requiere tener que inventar algo o estar a la expectativa de poder generar algunos ingresos más. En esta cuarentena por suerte las familias, los jugadores y varias personas que siempre están en el club se pusieron la camiseta y siguen pendientes, haciendo el pago de la cuota, haciendo donaciones. Por ejemplo Sherwin Williams, a través de la familia Fontanaza, nos ha donado la pintura para hacer el frente e interior del club. Un gesto maravilloso hacia la institución. En plena cuarentena esas cosas valen muchísimo. Tratamos de ir haciendo lo mejor posible y concretar las mejores refacciones para el club", sostuvo.

El año se va terminando, pero no decaen las competencias ni el interés.

“El objetivo que se planteó la comisión directiva del club fue justamente refaccionar las instalaciones. Como dije, con el apoyo de muchas personas se fue dando. Algo muy positivo porque de no haber estado la cuarentena hubiera sido muy difícil. Hubiéramos gastado en torneos y demás cosas y no nos hubiera quedado margen. Nos fue bastante bien. Por otra parte estamos organizando actividades en forma conjunta con distintos talleres. La idea es abarcar la mayor cantidad de jugadores que quieran participar. Los chicos tienen sus torneos fijos. Los martes juegan una liga junior Sub 12 con los mejores del país en batallas por equipos. A los chicos les está yendo muy bien", concluyó.

En el muro en Facebook del CABB, todo el detalle de los torneos.