“Prometí jugar hasta los 40 años, pero si da para más capaz que siga”

A los 38 años, Federico Mancinelli admite con orgullo: “por el momento la pelotita me sigue dando vueltas por la cabeza”.

Entonces yo confirmo el motivo principal por el que decidí ir a hacerle la nota: “Fede” no piensa en el retiro, tampoco en regresar a Bahía y mucho menos en el partido de despedida que merecidamente tendrá en su querido Tiro Federal, el club donde inició este camino de casi dos décadas como futbolista amateur primero y profesional después.

Lejos de esa realidad, el central bahiense se sigue dando el gusto de poder evaluar y analizar variadas ofertas en los diferentes mercados de pases, y Sarmiento de Junín, que participa en la Primera Nacional, será el noveno equipo de su carrera, aunque no el último... ¿Ahhh no?

Le soy sincero: hacía bastante tiempo que no escuchaba a un “gladiador” de mil batallas tan decidido y con unas tremendas ganas de continuar viéndose de cortos y con botines dentro de un campo de juego.

Es más: a muchos futbolistas, la pandemia les aceleró el retiro, pero a Mancinelli parece que lo potenció...

“Hubo días que, por entrenar solo, encerrado, y que la vida del vestuario se haya trasladado, en parte, a una plataforma virtual (zoom), la cabeza me iba a mil por hora y me pintó el bajón, lo reconozco. Nunca pensé en abandonar, pero estar alejado de la realidad diaria, de la rutina y de compartir una practica presencial con tus compañeros, es duro, y más que nada cuando ocurre en el ocaso de tu carrera. Calculo que para cualquier persona que trabaja de lo que le gusta, que le saquen todo imprevistamente, debe ser complejo y en ciertos momentos hasta dramático”, afirmó.

Familia feliz: Fede junto a mamá María Ana y los hijos de ambos: Julián (5 años) y Bruna (8).

Copa Argentina y Recopa, etapa gloriosa en Huracán.

“Pero hice una promesa, junto a mi amigo y ex compañero Carlos Araujo, de jugar hasta los 40 años. Ojo, como mínimo... (risas). Me quedan dos, así que decidí disfrutarlos, porqué después no sé cual será el camino; todavía no lo decidí. Por el momento, me enfoco en lo que vendrá porque me sigo sintiendo jugador de fútbol”, indicó.

En la última temporada, en la máxima divisional de AFA, “Manci” sostuvo 18 encuentros en Patronato de Paraná, aunque entre dos o tres propuestas concretas que recibió, eligió la del kiwi juninense, que armó un plantel con todas las pretensiones de ascender a la Liga Profesional de Fútbol.

“Ante la imposibilidad de seguir en Patronato y en medio de una pandemia que llegó para quedarse, puse en la balanza un montón de cuestiones a considerar; no tomé una decisión pensando en lo estrictamente futbolístico. Recibí varios mensajes de los dirigentes de Sarmiento, comprobé un interés al que por ahí no estaba acostumbrado y las últimas dudas que podía tener me las saqué cuando me llamó el técnico (Iván Delfino)”, señaló Fede, cómodamente sentado en la galería principal de la casa de sus abuelos paternos (Rosa y Reynaldo), en el corazón del barrio Thompson.

“También tuvo que ver que Junín es una ciudad tan tranquila como Paraná, porque debo admitir que a esta edad priorizo estar lejos del ruido y que mi familia se pueda desenvolver por si sola en un lugar donde no haya preocupaciones diarias ni peligros latentes”, sentenció mientras armaba el bolso para viajar a su nuevo destino.

“En Capital estuve 7 años, viviendo al tope, sin poderte relajar y tardando enormidades de tiempo para ir de un lugar al otro. Creo que Junín me permitirá disfrutar del fútbol y de mi familia durante las mismas horas en un mismo día. Se entiende, ¿no?”.

—Perfectamente.

—”Ahora pienso mucho en ellos”, dijo con énfasis, mirando atentamente lo que hacían a su alrededor su señora María Ana Azzolina y los hijos de ambos: Bruna (8 años) y Julián (5).

“Fede” empezará a entrenar el lunes en un club donde la última semana se registraron 4 casos positivos de COVID-19.

“Se contagiaron dos jugadores, un ayudante de campo y un masajista. Habían suspendido los entrenamientos, pero ya los reanudaron. Un alivio, porque quería empezar a mover, conocer a mis compañeros e involucrarme otra vez con esto que tanto me apasiona”, declaró quien será compañero de cuatro ex Olimpo: Pablo Fernández y Maxi Méndez (fueron parte del conjunto aurinegro en el actual Federal A), Maxi Fornari y Gabriel Graciani.

Papá Hugo vuelve a colgar un cuadro histórico: el del "Tucumanazo" con Villa Mitre para el ascenso 2005-2006.

—El pasado 30 de junio se te venció el contrato con Patronato, ¿no te ofrecieron la posibilidad de renovar?

—Los dirigentes estaban dispuestos a negociar otra vez, pero el técnico (Gustavo Alvarez) me comunicó que no me iba a tener en sus planes y la ilusión de continuar en un club formidable y con gente de Primera se desvaneció en el preciso momento que creía fehacientemente que me podía quedar, porque habían pasado los días, a mi no me habían llamado y el plantel se estaba rearmando.

“Hubiese querido que esa determinación me la hubiese hecho saber antes, pero por ahí él, como entrenador, no tenía su continuidad asegurada. Hay que entender que la pandemia complicó todo, y las tomas de decisiones, en los distintos equipos, se dilataron más de la cuenta”.

—Sarmiento de armó para subir a Primera, ¿coincidís?

—Miro mucho fútbol y por lo que sé mantiene una base que lleva bastante tiempo en el club. Tiene una potable mezcla entre experiencia y juventud y lo único que me anticipó el DT es que quería que me sume para que pueda entrar en ritmo de competencia. Lo demás es todo incertidumbre: ni él ni nadie sabe que va a pasar con la Primera Nacional, cómo se va a jugar, cuando arrancará y de qué manera se dirimirán los ascensos.

“De objetivos no hablamos, pero por lo que me dijeron algunos compañeros, la idea es pelear arriba y volver a la elite del fútbol argentino. Con el único del plantel de Sarmiento que compartí equipo es con la `Bruja´ Vismara, en Huracán”. A varios otros los enfrenté”.

Que vayan preparando el partido de despedida

—¿Cómo va a seguir todo esto?

—Veo difícil una posible reactivación del fútbol. Al no existir una solución pronta, es decir una vacuna que pueda exterminar al virus, la desesperación de la gente va a continuar, la crisis se acentuará y los contagios se multiplicarán. Y en lo futbolístico, hay muchos intereses de por medio y se están ejerciendo presiones para la vuelta de la actividad cuando el panorama sanitario no es el ideal.

“No logro entender los motivos de tanta insistencia por parte de sectores vinculados al fútbol, cuando los jugadores somos los verdaderos protagonistas y nadie nos pide opinión. Somos los más importantes, pero lo que no tomamos ninguna decisión. Eso me genera bronca y bastante tristeza”.

—Todo hace indicar que los ascensos en las distintas categorías se pueden llegar a definir entre diciembre de este año y enero de 2021. ¿Estás preparado para jugar en pleno verano?

—Evidentemente van a tener que reestructurar todos los torneos, y no va a quedar otro camino que jugar en esos meses. Lo único que pido es que programen los partidos en horarios razonables, si es de noche mejor.

—En este país todo puede pasar...

—Lamentablemente sí. Hay que esperar a que otros decidan, que justamente no son los que entran a la cancha y pueden sufrir las consecuencias del clima.

Mientras Julián "anda" en otro mundo, Fede y papá Hugo se debaten a "las cabecitas".

El turno es con la "Reina", con Bruna, futbolera de ley.

—Bueno, ¿te vas a retirar en Tiro?

—Siempre digo lo mismo...

—(Lo interrumpí) No me digas que tendrías que hablar con los dirigentes, si vos querés volver al club, el domingo te ponés la camiseta y jugás. Es así.

—Sería algo hermoso tener un partido de despedida, aunque hay que ver cuando llegue el momento, cómo se va a dar, las circunstancias, todo... Sería magnífico jugar mi último partido en el Polígono, rodeado con la gente que me vio crecer. Formalmente no hablé con nadie, pero veo que vos estás más apurado que yo.

—Tenés razón, soy ansioso.

—Cuando llegue la hora del final, ahí pensaré en Tiro, porque ahí quiero terminar. Vivo el día a día, sin proyectar demasiado porque últimamente el mundo da muchas vueltas y no sabemos que puede pasar mañana.

—Gustavo Derrac anunció su vuelta a los 44 años, entonces me imagino a el “Loro”, a vos y a tu hermano Sebastián despidiéndose de Tiro como merecen: activos y en la cancha.

—Ja,ja... ¡Qué Tiro se viene!, ¿no? Si se tiene que dar, se dará, y puede ser dentro de poco. Para el 2022 estaría bien. Es el año del Mundial en Qatar...

—Un “retiro Mundial”...

—Seba ya me dijo que está pensando seriamente en colgar los botines, pero esa decisión depende de cada uno, es muy personal. Sería lindo para los hinchas, que tanto nos bancaron cuando eramos pibitos con ganas de crecer.

“También estaría bueno que vuelvan los hermanos Coletto, los Leobono, apellidos con sentido de pertenencia que no podrían faltar si queremos cerrar una etapa en el club”.

Ese pelo... Bruna no hacía caso y papá Fede la peinó.

“Recién miraba los cuadros (en el quincho que se encuentra entre la casa de la abuela y la de su papá Hugo) y me genera mucha nostalgia, se me vienen un montón de recuerdos hermosos a la mente...”.

—A ver, elegí: ¿el campeonato Oficial 2004 con Tiro, el ascenso con Villa Mitre (2005-2006), el ascenso con Olimpo (2006-2007) o las dos Copas (Argentina 2014 y Recopa 2015) con Huracán?

—Uhhh... Complicado. Son todos momentos inolvidables, pero le doy un valor especial al primer campeonato con Tiro, porque empezaba a crecer futbolísticamente y los sueños comenzaban a hacerse realidad.

“En Huracán toqué el cielo con las manos al ganar dos Copas y jugar la Libertadores. En el `Globo´cumplí ese deseo que cualquier chico tiene cuando arranca a patear una pelota: llegar a Primera y jugar un torneo internacional. Haber dejado una marca en cada lugar por donde pasé es la mayor satisfacción que siento como futbolista”.

Jugó en todas las categorías y ganó más de lo que imaginó

Fede se puede dar el lujo de admitir que pasó por todas las categorías del fútbol argentino, desde e Federal C, pasando por el B, por el A, por la B Nacional, Primera y Copa Argentina, pero a su vez también Copa Sudamericana y Libertadores.

Entre sus logros figuran: campeón con Tiro en 2004, ascenso con Villa Mitre 2005-2006, ascenso con Olimpo 2006-2007, campeón 2008 de la Liga de México con Venados de Mérida y campeón con Huracán de la Copa Argentina (2014) y Recopa (2015).

—¿En qué nivel se encuentra el fútbol de la Liga del Sur?

—Es bueno, año tras año saca jugadores con proyección. En este último tiempo me pareció bien que los distintos equipos se nutran de jugadores de experiencia para acompañar el crecimiento de esos jóvenes talentos que los clubes a veces aprovechan y en otras oportunidades no.

“Lo que si veo, lamentablemente, que muchas veces las posibilidades de proyección se van acortando por diferentes motivos, pero sobre todo por la inacción de los clubes: no llevar a esos pibes a Buenos Aires a que se prueben, no tener contactos para que lo vengan a ver acá y la influencia de ciertos caprichos de dirigentes que se quieren salvar económicamente con un jugador y terminan perjudicando cualquier negociación posible”.

“Habría que potenciar la Liga, pensar mas en el jugador y a partir de ahí ver un crecimiento como institución y como club. Un ejemplo claro es Liniers con Lautaro Martínez, todo lo que recauda lo invierte en el club a nivel edilicio y social. Primero la materia prima, después el negocio y último la ganancia. Hay que copiar el crecimiento exponencial de las mejores entidades deportivas del mundo: futbolista-club-finanzas-estructura”.

—Cuando termine esta historia, ¿te vas a venir a vivir a Bahía?

—Sí, después de 4 años de esfuerzo, mi casa se encuentra en la última etapa de construcción. Después de deambular tanto y de vivir en lugares que ni siquiera los hubiese imaginado, tener mi lugar acá es otro sueño cumplido.

“No sé que va a pasar con la casa de mi abuela, pero cuando nos vayamos, lo que más vamos a extrañar es a mi papá que vive adelante y no puede pasar un día sin ver a sus nietos”.

—¿Hiciste una buena diferencia económica con el fútbol, o después del retiro vas a tener que seguir trabajando?

—Al margen de haber hecho una diferencia, voy a seguir trabajando; no creo que exista persona que viva de intereses o de lo que sea estando todo el día encerrada en su casa. De lo que me tocó vivir, no me arrepiento de nada y sigo viviendo cada momento al cien por ciento.

—¿Algún proyecto futuro en mente?

—El año que viene me voy a meter de lleno en la carrera de Coaching Ontológico, que tiene dos años y medio de duración y hoy es tendencia en el mundo. Te brinda la posibilidad de transformar a una determinada persona aquejada por un problema social o laboral. Podés actuar a nivel deportivo o empresarial.

“Son los que muchas veces están en desacuerdo con los psicólogos, los que le dan un punto de vista distinto al inconveniente, apuntando más a lo personal y no a lo meramente científico o profesional. El coaching no te da una devolución, al contrario, te hace preguntas para orientarte hacia un cambio y una transformación individual o grupal. Acá no está muy difundido, y puede ser un interesante proyecto”.

—Y como entrenador?

—No lo descarto, soy técnico recibido. Sé que voy a seguir relacionado al fútbol, pero me estoy preparando para lo que sea. Me gustaría colaborar con los clubes de la Liga, estamos en un momentos de cambios, y para eso hay que abrir la mente y empezar a proyectarse a otro nivel. Ojalá haya más equipos de nuestro medio en divisionales superiores.

Hermanos. ¿Se retirará junto a "Seba" en Tiro?

—No hace mucho, en el Onofre Pirrone, alguien me comentó: “cuando Fede se retire, va a ser presidente de Tiro”. Que responsabilidad, ¿no?

—Ja,ja... No lo pensé, no lo considero y es difícil proyectarlo. “Pipi” Araujo me decía que él iba a ser técnico de Huracán y yo presidente, que locura, ¿no? No sé que contestarte, tiempo al tiempo. Por lo pronto, no hay que quedarse de brazos cruzados, es necesario prepararse y estar siempre al pie del cañón.

La anécdota

¿Y la moto? “Cuando llegué a Olimpo para la temporada 2006-2007, iba a entrenar en bicicleta o con el Fiat Súper Europa de uso familiar. Si hacía frío y no tenía el auto, me tenía que tomar un colectivo, por lo que decidí comprarme una moto, una Gilera 110cc. Aunque a los pocos días de tenerla en mi poder, me enteré que no la podía utilizar, que había firmado un contrato profesional donde, en la letra chica, decía, entre varias cosas, que no se podía andar en moto ni practicar deportes extremos”.

* “¿Que´hacía? Me iba bien temprano a entrenar y dejaba la moto en la casa de Franco Quiroga, frente al estadio, en la esquina de Almafuerte y avenida Colón. Desayunaba con él y cruzábamos para la práctica. Si en ese momento me veía alguien, imaginaba que venía caminando. Nunca pasaba nada, hasta que pasó”.

* “Una mañana me vio el `Tordo`Tuma, pero yo no lo vi a él. Guardé la moto como siempre y cuando llegué al vestuario, Angel me llamó: `¿viniste en moto?´, me preguntó. Le respondí al toque: `Nooo, ¿por?; no tengo moto´. No me creyó, pero no me dijo más nada. Al otro día me insistió, y como me agarró frío, no supe que contestar y se me cayó la careta. Recibí una catarata de insultos irreproducibles, me puteó más que un hincha en la cancha... (risas). Me puso al tanto: `en el contrato firmaste que no podés andar en moto, y si te pasa algo el club no se hace responsable, yo no te puedo curar y te quedás sin jugar al fútbol´. Ahí recapacité”.

* “Tuma se ponía en vigilante, pero cuidaba de todos; era un padre espiritual que ayudaba mucho al jugador. La moto la vendí a los seis meses, me la hizo vender Angel, ¿vos lo podés creer? Igualmente en mi familia nadie quería que la siga usando, así que nunca más. Todavía hoy creo que aquel día le tendría que haber ido de frente al `Doc´, quien me hizo ver la realidad y me abrió los ojos; algo por lo que le sigo estando agradecido”.

Por acá pasó...

Tiro, el inicio de todo lo que vino despues...

Rosario Puerto Belgrano (2005).

Villa Mitre (2005-2006).

Olimpo (2006-2008 y 2011-2012)

Venados de Mérida (2008-2010).

Atlante de Nexa, México (2010-2011).

Huracán (2012-2019).

Patronato (2019-2020).

