Brumbies ya conoce a su rival para la gran final en Australia

Reds se clasificó este sábado para la final del Súper Rugby Australia 2020.

En condición de local le ganó a Rebels por 25 a 13, en partido correspondiente a la penúltima fecha del campeonato.

El próximo sábado, desde las 6.15, Reds definirá el título frente a Brumbies, el número uno de la fase clasificatoria y quien había avanzado de forma directa.

Mirá lo mejor del triunfo de Reds:

Super Rugby AU | Reds v Rebels - Qualifying Final Highlights



Super Rugby AU is down to the final two after the Queensland @Reds_Rugby booked a date with the @BrumbiesRugby in next weekend’s decider, thanks to victory over the @MelbourneRebels.#SuperRugby #SuperRugbyAU #REDvREB pic.twitter.com/8bnFKjmcXb