Los riders bahienses ya pueden disfrutar de un nuevo punto de encuentro

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

En distintas modalidades, el uso de la bicicleta en nuestra ciudad se vio incrementado en los últimos años y ese crecimiento fue exponencial durante la pandemia.

Como medio de transporte, recreativo o deportivo, alcanzando distintas edades, la bici se transformó en una aliada muy fuerte de los bahienses.

Tal es el caso del BMX, que captó mayormente a un público joven y que se ve cada vez más en toda la ciudad, con la pista del Parque de Mayo como epicentro.

Desde hace unos días y gracias al impulso de varios sectores, Bahía cuenta con un nuevo pumptrack, una pista construida en una plaza para que los chicos puedan disfrutar de volar entre pequeñas rampas cerca de casa, sin la necesidad de trasladarse hasta el Parque o improvisar en un terreno baldío.

"Ojalá se puedan seguir construyendo más pistas; vale la pena, porque chicos con bicicletas hay por toda la ciudad", señaló Kevin Jerassi, entrenador de la escuela municipal de BMX y un símbolo en el ambiente rider de Bahía.

"A los que viven lejos del Parque —agregó— se les dificulta llegar y construir una pista así es fácil y no muy caro. Me dijeron y en un rato la concretamos; el resultado fue increíble, al rato me mandaron un video lleno de chicos y muchos me escribían para ver dónde era la pista para poder ir", contó Kevin.

La nueva pista está ubicada en Sergio Karacachof y Brigadista Estanislao López, del barrio Paihuen y surgió como inquietud del delegado Rodrigo Díaz Chiesa, quien se contactó con Kevin y en pocos días la idea fue realidad.

"La idea surgió porque hace dos años y medio, a través de la delegación Norte, que tenía a Adrián Salvarezza como delegado y Rodrigo como subdelegado, surgió la idea de hacer un pumtruck en la placita que está ahí en calle Castelli. Ese fue el primero que hicimos y hace unas semanas me consultó Rodrigo si podíamos hacer algo similar para los chicos, porque veía que había muchos", contó Jerassi.

"Enseguida le dije que sí, que me tenía que buscar un horario por el tema de la escuelita para poder ir. Por suerte siempre cuento con la buena predisposición del Bere (Bernardo Stortotni, Subsecretario de Deportes), así que me hice un lugarcito y fui. Ellos mandaron unas camionadas de tierra y la armamos con la ayuda de los chicos de una Cooperativa, que son chicos reinsertados a la sociedad, que nos dieron una gran mano. Tenían una ganas de trabajar tremendas, porque la pista la hicimos en tres horas; ni en el Parque con todas las comodidad hicimos algo tan rápido", se sorprendió Kevin.

A las pocas horas, la plaza ya había cambiado su fisonomía y la pista, tras un pequeño "baño" de cemento, ya estaba llena de chicos corriendo y disfrutando.

Pese a la alegría y el entusiasmo y que sea una actividad al aire libre, no hay que olvidar los cuidados personales.

"Cabe recalcar que es muy importante el uso de barbijo y el distanciamiento. Es obligatorio, o recomendable, el uso de casco. Igual no son pistas peligrosas, porque la rampa más alta te llega a la rodilla. Por eso, como opción para la plaza es buenísimo", resaltó Jerassi.

Kevin Jerassi.

El éxito y el dolor de cabeza de siempre

Kevin es uno de los grandes impulsores de la actividad en Bahía desde hace años, siendo entrenador o tutor de miles de chicos y chicas que se arrimaron con su bici a conocer este deporte.

Si bien las pistas acercan a todos al BMX, también es habitual ver algún terreno abandonado del barrio en el que los chicos de la cuadra se animaron a improvisar una rampa para pasar la tarde entre amigos, algo que se acentuó en los últimos días —quizás— por la falta de otras actividades.

"Yo cuando era chico agarraba una pala y hacia una rampa y el resultado está a la vista: hoy trabajo de eso. Está bueno que sea algo que se vaya repartiendo a las generaciones nuevas. Desde mantener una rampa hasta la iniciativa de salir a andar en bicicleta. La idea es que se contagie eso, es mejor que estén haciendo una rampa y no encerrados, más hoy, que es poco el tiempo que podemos estar afuera y nos tenemos que seguir cuidando", señaló Kevin.

"La verdad que nunca me hubiera imaginado todo esto cuando era chico. Si bien yo competí un montón de veces y todos los chicos que viajaron conmigo siempre tuvieron buenos resultados, Bahía siempre estuvo bien parada. Tanto nosotros con el BMX Freestyle, como el Bicicross... En realidad Bahía siempre ha tenido muy buen nivel de ciclistas de todo tipo", reconoció.

Si bien Bahía sumó un nuevo pumptrack en la últimas horas, también debe convivir con la otra cara: la destrucción o los hechos de vandalismos sufridos de manera repetida en la pista del Parque.

"Lamentablemente en el Parque tenemos todo lo bueno y todo lo malo. Hay mucha gente que no aprecia el cuidado que le damos a eso, que no solo es mío sino también de los chicos que se pasan mucho tiempo acomodando las cosas, o los padres mismos que aportan su granito de arena para ayudarnos", señaló Kevin.

El último gran atropello sufrido fue la destrucción de una manguera que se utilizaba para mantener en buen estado la pista y las rampas.

"Es mucha impotencia, genera una calentura bárbara, porque por ahí acomodás todo para la próxima clase y cuando llegás está todo destrozado. La semana pasada nos rompieron la manguera, estamos esperando poder comprar una nueva, pero ahora va a estar guardada y ya no la van a poder usar. Es una lástima que tengamos que hacerlo así, pero no hay otra manera", se lamentó Kevin.

Tanto de esa pista como de la de bicicross que se encuentra en otro sector del Parque, Bahía ha visto nacer a grandes talentos, como Kevin y otros tantos. Teniendo como grandes exponentes en los últimos años a Agustina Roth (campeona olímpica juvenil y medallista panamericana) y Agustina Cavalli (doble subcampeona mundial).

Mientras tanto, cientos de chicos y chicas se siguen acercando con su bici a disfrutar de las pistas de la ciudad, que ojalá cada vez sean más.

"Ahora, con el tema de la pandemia tengo la escuelita desbordada de alumnos. Tengo los turnos completos y por lo menos 30 chicos en lista de espera. Si uno me avisa a la noche que no va, le digo al de la lista para que por lo menos vaya a conocer la escuelita. La mayoría se engancha. Los padres me viven mandando videos de los chicos andando en la casa, o en algún baldío del barrio", cerró Kevin.