"Los bahienses no son como los que vinieron a patotear", dijo el intendente de Monte

Luego de anunciar este mediodía la habilitación, a partir del lunes próximo, de los números telefónicos para la inscripción al Registro de Acceso a su ciudad para propietarios no residentes, el intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, dijo estar "preocupado por la complicada situación que vive Bahía Blanca" y aseguró que "los bahienses no son como los que vinieron a patotear el otro día".

En diálogo con el programa Hechos de Radio, que se transmite por LU2, Dichiara señaló que "la realidad es que la situación es complicada, porque uno no está convencido de abrir las puertas de la ciudad todavía, pero existen presiones de determinados lugares y uno va cediendo. Nos toca afrontar un momento totalmente nuevo a partir del 21 de septiembre".

El jefe comunal sostuvo que para su equipo de trabajo "la salud es la prioridad".

"Venimos trabajando de manera muy fuerte y con un Estado muy presente. Uno tiene un poco miedo, porque se ven los números de Bahía y nos preocupan", apuntó.

A su vez, expresó que "mi convicción la perdí hoy, porque para mí no deberíamos abrir las puertas de Monte Hermoso. El virus viene de afuera hacia adentro y nosotros no tenemos circulación comunitaria. Abrir las puertas, significa que los montehermoseños tengan más posibilidades de contagiarse. Hay presión de los comerciantes, de los medios de prensa y también de las redes sociales".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

A su vez, sin querer entrar en polémica, opinó que "para algunos lugares un muerto es un número, para Monte Hermoso no. Esto me afecta y me pone mal. Nosotros queremos ser un Estado presente", aseguró,

También se refirió a la posibilidad de que los propietarios no residentes a la ciudad deban realizarse hisopados.

"Hacer los hisopados era complicado. Porque son caros, nos tardan 96 horas, los laboratorios están saturados y era difícil llevar adelante", dijo.

Pidió solidaridad y empatía a aquellos que lleguen a la ciudad.

"No creo que todos los bahienses sean como los que vinieron a patotear el otro día. No es el pensamiento de todos los bahienses. Conozco a mucha gente. No hay que armar un River-Boca de todo esto, porque indudablemente el que invirtió en Monte Hermoso, mal no le fue y aún siguen queriendo hacer cosas en nuestra ciudad", sostuvo.

Por último dijo que "Bahía es nuestro principal centro emisor de turistas y no quiero polemizar con sus autoridades. El intendente Gay tendrá sus motivos para hacer las cosas como las hace. Pero digo que hay un crecimiento muy grande de camas COVID-19 ocupadas, que son por encima del 66%. En Monte Hermoso cuando tuvimos algunos casos pasamos de fase 5 a fase 1 en un fin de semana. No es lo mismo Monte Hermoso que Bahía Blanca. Para nosotros la salud es más importante que la economía".