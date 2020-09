Monte Hermoso ratificó la habilitación del Registro de Acceso a la ciudad

El intendente comunal Alejandro Dichiara, el Secretario de Salud, Jorge Busca y el Secretario de Turismo, Franco Gentili, anunciaron hoy mediante conferencia de prensa la habilitación, a partir del próximo 14 de septiembre, de los números telefónicos para la inscripción al Registro de Acceso a la ciudad y la nueva incorporación de un sector con dos respiradores en el Hospital Menor Ramón Carrillo.

Busca anunció que, adelantándose a cualquier inconveniente que pueda suceder a nivel salud, a partir del ingreso de no residentes a la ciudad, se incorporó al Hospital Municipal un sector con dos respiradores recién llegados, además de contar desde el mes de mayo, con las camas disponibles que antes eran del hogar de ancianos. En ese contexto se refirió a la comunidad montehermoseña, apelando al criterio del sentido común y a la responsabilidad.

”Bahía Blanca está complicada, éste es un momento clave, le pedimos a la gente que evalué antes de hacerse tratamientos y estudios, debido a los riegos de contagio en hospitales. Si bien sabemos que todos los tratamientos son importantes, también es sabido que algunos son más importantes que otros; unos pueden esperar”, señaló.

Busca recordó que Monte Hermoso solo presenta 7 casos de COVID, 6 ya se encuentran recuperados, 1 está en vías de recuperación y solo 1 de los 7 casos fue por contagio dentro de la ciudad.

En tanto, Gentili ratificó la apertura de inscripciones al Registro de Acceso para propietarios no residentes, a partir del próximo 14 de septiembre. Los turnos solo podrán solicitarse de manera telefónica a los números (02921) 41047 / 482306 y 482770 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. En tanto que el ingreso iniciará el 21 de septiembre de 8 a 16 horas, solo para los no residentes que tengan turno otorgado, presenten planilla de inscripción y documentación especificada con anterioridad por dicha Secretaría.

Finalmente, Dichiara opinó de la situación epidemiológica en Bahía Blanca, donde expresó que “uno no entiende cómo no van para atrás, crecen los casos, en el día de hoy 70 nuevos casos, tres muertos, la ciudad que es nuestro principal centro emisor, está liberada absolutamente”.

Refiriéndose a la inminente llegada de no residentes a la ciudad, expresó que "para ser intendente de una ciudad hay que tener dos cosas, audacia y sentido común y hoy voy en contra de ambas, no hay sentido común en pedirle a toda una comunidad que hizo las cosas bien y que aguantó estoicamente toda ésta situación, que no tenemos circulación viral y estamos en fase 5 y aún así, tenemos que dejar entrar gente de afuera cuando sabemos que el virus viene de afuera hacia adentro”.

Además, resaltó que si bien la decisión de permitir el ingreso ya está tomada y que efectivamente se implementará en los próximos días, será algo que se tendrá que enfrentar en comunidad, reforzando todos los controles y medidas de seguridad tanto en lo personal como en lo comercial. Aunque resaltó que “en el caso que ésta apertura traiga contagios y corrida viral en la ciudad, no me va a temblar el pulso en volver todo para atrás”

Por último, le reiteró a la comunidad de Monte Hermoso que se cuiden mucho y respeten las normativas vigentes como el uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social y culminó con “le pedimos empatía y solidaridad a los no residentes, si solicitan el turno es porque realmente lo necesitan”