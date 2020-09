Vettel se aseguró la continuidad en la Fórmula 1 con nuevo equipo

La reciente confirmación del mexicano Sergio Pérez, de su abrupta salida del equipo Racing Point, aumentó notablemente las expectativas en torno al fuerte rumor que daba vueltas hace meses.

Finalmente, el alemán Sebastian Vettel fue anunciado hoy como piloto de Aston Martin (como pasará a llamarse el equipo el año próximo) en la temporada 2021 de Fórmula 1, por lo que el cuatro veces campeón se aseguró su continuidad en la máxima tras su desvinculación de Ferrari.

Si bien falta la ratificación en su puesto, el canadiense Lance Stroll es el máximo candidato a acompañar a Vettel en la estructura, ya que su padre, Lawrence, es el máximo accionista del proyecto.

CONFIRMED: Four-time @F1 World Champion Sebastian Vettel signs up for 2021 and beyond 🖋️



Get the full story right here ⬇️https://t.co/zI8JeBEemc #F1