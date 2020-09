El regreso: Huevo Sánchez explicó los motivos por los que tomó la decisión

Por Fernando Rodríguez

Dirigiendo, corriendo al borde de la cancha, contando estrategias de juego y exteriorizando toda su pasión detrás de un un equipo ya se extrañaba. Pasaron seis años desde la última vez que Oscar "Huevo" Sánchez tuvo a cargo un plantel. En su momento había decidido no dirigir más por un tiempo. Pero no aguantó. Y ahora se metió otra vez en el mercado.

"La pandemia me hizo reencontrar con la profesión", le contó a "La Nueva".

"Si bien nunca me fui y siempre estuve actualizado viendo básquetbol, los llamados de todos lados para hablar de lo que me apasiona me fue metiendo durante estos seis meses. Con tiempo y pasión se armó un combo que ahora hay que aguantarlo", señaló.

La oficina, los videos, las charlas y sus campus siempre lo tuvieron activo. Le falta lo otro: la cancha, el desafío de prepararse para ganar, la adrenalina del juego...

"En mis columnas -recordó- siempre escribí que uno no tiene que ser técnico de café".

"Conozco muchos técnicos de café, pero uno tiene que ser técnico en cancha. Y es lo que reclamo: la cancha, el scouting... La gente empezó a seguirme cada vez más en Facebook, a pedirme temas, y si bien me gusta hablar mucho de básquetbol, siempre quiero hacerlo con propiedad. Y eso me fue apasionando en la oficina de casa", explicó.

En medio de tanto encierro, Huevo tomó la decisión tras una charla con Jorge Caballero, otro entrenador que actualmente trabaja en Quimsa.

-¡Vos estás loco!. Dirigiste toda tu vida, sos una marca en la Liga y ahora no dirigís...

-Sí, pero no tengo representante. ¿Viste cómo soy yo...?

-Huevo, tenés que buscar un representante y dirigir. Dejate de joder...

Esa misma noche Huevo llamó al representante Gustavo Gorini.

"Se sorprendió", contó.

"Busqué un representante que no tuviera muchos entrenadores y que, a su vez, me abriera las puertas en el exterior. Ahora noto que están todos escribiendo maravillas y hasta parece que soy mejor técnico, je; pero no será fácil, porque quiero ir a un buen club donde pueda plasmar mi filosofía de juego y trabajo, ya sea en Argentina o afuera. Creo que será afuera, porque acá no hay lugar para nadie", opinó.

El Huevo está de vuelta... El básquetbol lo celebra.