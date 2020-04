Jorge Macri: "Hoy la libertad de poder comparar precios no existe"

El intendente de Vicente López, Jorge Macri (Juntos por el Cambio), dijo que "hay mucha ayuda del vecino" en el control de precios que comenzarán a hacer los municipios y consideró que "hay que cuidar a la gente" porque hoy "la libertad de poder comparar precios no existe", en medio del aislamiento social obligatorio establecido para mitigar el avance del coronavirus.

Macri se expresó así luego de que hoy se publicara en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) donde el Gobierno convoca a los gobernadores e intendentes de todo el país a realizar tareas de fiscalización y control de los precios máximos establecidos por la Secretaría de Comercio Interior, en el marco del aislamiento social dispuesto para enfrentar la pandemia.

En diálogo con Radio Mitre y la señal de noticias TN, Macri contó además que ayer fue convocado por el presidente Alberto Fernández a una reunión en la Residencia de Olivos para analizar la marcha de la cuarentena, de la que también participó el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta.

"Estuvimos hablando alrededor de una hora, repasando cómo estamos viendo la realidad de la cuarentena, el cumplimiento del aislamiento, lo que pasó con el tema de los bancos, cómo se corrigió, qué estamos haciendo en término de entrega de alimentos", detalló el jefe comunal sobre ese encuentro.

Consultado sobre su parecer sobre la continuidad de la cuarentena, opinó que "seguro que no cambia nada el lunes que viene", pero aclaró que "es una potestad que tiene el presidente".

Por su lado, Macri consideró que "no nos tenemos que relajar, esto recién empieza y lo peor está por venir".

Al ser consulado en particular sobre el control de precios que ejercerán los intendentes, Macri dijo que si bien "está claro que los problemas de la inflación no se resuelven desde la inspección municipal", también se debe entender que hoy "la libertad de poder comparar precios no existe, la gente va al negocio que tiene cerca y compra lo que consigue".

"Si eso ocurre tenemos que cuidar a la gente, también cuidado que no haya vivos", apuntó el intendente, que explicó que hace días comenzaron a recorrer comercios, y resaltó "la ayuda del vecino" en ese tema.

"Es mucho los ojos de los vecinos, hay mucha ayuda en las redes", dijo Macri sobre las denuncias vecinales, y consideró que hay "pequeños detalles que desde una intendencia se ven mucho más fácil".

En ese marco, el jefe comunal consideró que "no es una buena solución" que se clausuren comercios, porque eso achicaría todavía más la oferta disponible para los consumidores. En cambio se mostró partidario de primero explicarle al comerciante que no está cumpliendo con los precios máximos, multarlo o sacar ese producto de la góndola. (Télam)