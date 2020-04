La FIFA recomendará prolongar los contratos de jugadores a fines de junio

La FIFA recomendará a los clubes la extensión de los contratos de los jugadores cuyo vínculo finalice el próximo 30 de junio para que completen la temporada de los campeonatos que fueron suspendidos por la pandemia de coronavirus.



El ente que regula el fútbol mundial emitirá dicha recomendación a los clubes para los casos de los futbolistas que aún no garantizaron su continuidad, indicó la agencia DPA, que agregó que para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se necesitan "soluciones globales" en estos momentos,



A su vez, el sitio web "The Athletic" informó que la FIFA estaba dispuesta a hacer excepciones para clubes y jugadores.



La FIFA también recomendó que los partidos internacionales programados para junio se pospusiesen indefinidamente para dar prioridad a las ligas nacionales. En consonancia, la UEFA pospuso la Eurocopa 2020 para el próximo año.



En tanto, la Liga de Campeones y la Liga de Europa podrían extenderse hasta agosto, con la posibilidad de cambio de formato derivado en una "Final Four", tal como se organizó en la última Supercopa de España en Arabia Saudita.