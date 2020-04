Fórmula 1: "Podrían desaparecer cuatro equipos", expresó el Director Deportivo de McLaren

El Director Deportivo de la escudería McLaren, el estadounidense Zak Brown, afirmó hoy en una entrevista a la cadena inglesa BBC que la pandemia por el coronavirus podrá generar consecuencias económicas letales en la Fórmula 1.

"Esto es potencialmente devastador para los equipos, por lo que también es muy amenazante para la F1 en general. De hecho, podrían desaparecer a cuatro equipos si esto no se maneja de la manera correcta. Así que creo que la F1 está en un estado muy frágil en este momento", contó.

Una de las soluciones que Brown encuentra para paliar en parte las consecuencias de esta crisis es la reducción de los costos de 139 millones de euros a 100 millones, de cara a la temporada 2021.

"Para mí el deporte es una oportunidad para que todos compitan de manera justa y equitativa. Es como si un boxeador de peso pesado solo quiere pelear con los de peso medio", señaló.

"Aunque somos un equipo bien financiado, todos tienen sus límites, y no es ningún secreto que perdemos mucho dinero y mis accionistas quieren crear valor fuera de la F1. Dejar que las pérdidas aumenten no es una opción, por eso se decidió bajar los salarios. Francamente estoy decepcionado, pero no sorprendido, de que muchos equipos no hayan seguido este ejemplo".