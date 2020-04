Una nueva plaga, la cuarentena donde más duele en Bahía y siguen las excusas insólitas.

--Buen día Juan María. Parece que vamos a tener que seguir nuestros diálogos vía telefónica un tiempito más…

--Y si… la extensión de la cuarentena era algo obvio. Esperemos que no pase de mediados de abril. La salud es lo primero pero la economía cruje y encima en Bahía le sumamos una plaga más.

--¿Una nueva especie de mosquito?

--Nada que ver, aunque esos parece que llegaron para quedarse. Me refiero a las algas en el dique Paso de las Piedras. Siempre están presentes en el embalse pero ahora volvieron a generar problemas en el abastecimiento de agua. No me digas que no te enteraste.

--Sí, algo leí. Pero seguramente tenés más data…

--Por lo que pude averiguar no se trata de la especie anabaena, la misma que genera que el agua tenga olor a gamexane sino de otra conocida que se llama Microcystis. ABSA informó que se produjo un aumento significativo de los valores de cianobacterias, un compuesto derivado, lo que hizo que se deban lavar más frecuentemente los filtros de potabilización y por lo tanto, hay menos agua para destinar a la población.

--¿Es un problema serio?

--En algunos casos puede llegar a serlo porque pueden generar a producir toxinas. Por eso ABSA comunicó el tema, está tardando más en producir agua potable y en algunos lugares faltó. Yo creo que el problema pasó medio desapercibido por la crisis sanitaria, pero pasan los años y las acciones de biorremediación que deben encararse en el dique para evitar la proliferación de algas siguen en veremos.

--¿Se agravará la falta de agua?

--Entiendo que no. El viernes la cantidad de algas en Paso de las Piedras había bajado a la mitad.

--Bueno, pasemos de lleno al problema principal de estos días.

--Tenés razón. Me quedé con la frase del doctor Acrogliano cuando advirtió que la pandemia ya está acá en Bahía. “Va a seguir avanzando, va a haber más gente enferma, más internados y gente que va a fallecer". Creo que esto también lo dijo ante la posibilidad de que la gente se relaje y esté más en la calle.

--A propósito, el viernes el centro fue un infierno con los bancos. Se intentó ordenar al cosa pero evidentemente se tendría que haber organizado de otra forma para evitar que todo el mundo fuera a cobrar ese día. Por eso después se extendieron para ayer y hoy los días de atención bancaria para jubilaciones y planes sociales. A alguien o más de uno, evidentemente, se le escapó la tortuga.

-- Improvisación sería la palabra. Pese a la ayuda de la Policía y de la Muni que intentó ordenar las cosas fue muy feo ver a tanta gente hacer cola, especialmente a los adultos mayores y en plena pandemia. Un verdadero despropósito. Por suerte ayer casi ni se juntó gente en los bancos y la policía entregó sillas y café caliente a los abuelos.

--Si, pero te hago una corrección. Según datos de mi amigo RR, si bien se difundió que el reparto lo hizo la Policía, en realidad esta buena medida fue obra del Club Sportiva y con sillas de Unión Vasca.

--Muy bien por las Viejas Palomas. Está muy bien aclararlo porque últimamente siempre se vincula al rugby con las malas noticias.

--Coincido y te cambio de tema. Aprovechando que el miércoles se conoció que en Bahía hay 88.000 pobres. ¿Tenés datos de cómo la están pasando en esta cuarentena los sectores más carenciados?

--Muy mal y esto no es nada nuevo. Te aseguro que hay chiquitos que comen una sola vez al día. Pero vayamos despacio. Primero pensá en lo habitacional, en muchos casos se trata de viviendas muy pequeñas y con muy pocas comodidades. En el caso de los chicos es muy difícil tenerlos adentro cuando siempre jugaron a fuera de sus casas. Después está el tema de quienes viven de changas y no pueden salir a trabajar.

--Me comentaron que es grande la cantidad de personas a las que la policía las hace volver a sus casas cuando intentan salir a cartonear o a conseguir un mango en medio de la crisis.

--Más de la que te imaginás. Encima a muchos les cuesta inscribirse en los listados de la Anses étc para tener algún beneficio. Más allá de la ayuda de la Muni, que ha sido mucha y ahora comienza a estar más aceitada en lo que hace a la distribución de alimentos, te podría mencionar no pocos gestos heroicos de parte de particulares, organizaciones religiosas, merenderos y comedores comunitarios que le están poniendo el pecho a la crisis.

--Me hablaron muy bien de los curitas salesianos de La Piedad.

--Sí, a mí también, pero también se ve mucha solidaridad entre los mismos habitantes de los barrios más humildes. En general todos los sectores están colaborando, la gente que vive en edificios céntricos donó mucho. Fijate como dato que el fin de semana pasado dos chicos de 18 años lanzaron una campaña por Instagram invitando a donar 50 pesos y en solo dos días juntaron 100 mil pesos, con eso gente de Acción Católica pudo armar 195 bolsones de comida que serán repartidos esta semana en el Bajo Rondeau.

--Además, con esta pandemia debe haber gente que ahora reclama comida y que jamás lo había hecho antes.

--Siii… me dicen que hay muchísimos casos de ese tipo. Incluso pedidos de ayuda de barrios como Santa Margarita, Villa Floresta o el centro.

--Me dijiste que hay gente que solo come una vez al día. ¿Qué más sabés?

--Eso. En los sectores más desposeídos muchos creen que allí el virus no va a estar presente, existe cierta visión optimista, pero realmente el tema económico es durísimo. El problema reside en que los lugares donde habitualmente recurrían para buscar alimentos hoy están cerrados por la cuarentena y sigue costando que la ayuda estatal llegue uniforme a todos los sectores.

--¿Cómo es eso?

--Claro. Aún no se terminó de aceitar la cuestión del reparto y puede ser que algunos hayan recibido comida más de una vez y otros ni una. Obviamente que no es fácil organizar esto, sobre todo cuando ahora hay muchísimas personas que por primera vez piden ayuda. Existen lugares donde los comedores son fuertes, pueden hacer viandas y reparten papa, pan y carne, pero algunos no dan abasto y otros donde no hay comedores.

--¿Llegó la plata de Nación?

--Están comprometidos 8 millones de pesos pero hasta el viernes no habían sido acreditados. Sí un millón aportado por una histórica empresa supermercadista local.

--¿Tremendo gesto el de Lautaro no? Donó 3.350 litros de alcohol en gel, 100.000 guantes de látex, 5.000 camisolines y 5.000 cofias que serán destinados al Hospital Municipal y al Penna.

--Por supuesto. Hay quienes pueden decir que lo hace porque tiene recursos, pero hay muchos otros que tienen recursos y mutis por el foro. Igual insisto en los enormes gestos de solidaridad que se ven en la periferia y sobre todo la labor de quienes están en primera línea dentro del sistema sanitario.

Donación de políticos

--Me había olvidado. ¿A cuánto llega la donación del 30 por ciento de sus sueldos hecha por el intendente, secretarios, subsecretarios, los 12 concejales del oficialismo y tres legisladores de Cambiemos bahienses?

--Uhh… qué temita. Primero se estimó que iba a superar los 2 millones de pesos pero finalmente se recaudaron 1.851.832 pesos.

--¿Y la oposición?

-- El Frente de Todos pretendía declarar la emergencia alimentaria por 60 días y crear una comisión de seguimiento de los fondos para que sea institucional y haya mayor control y transparencia., pero Juntos para el Cambio dijo no se realizará la sesión pedida y que no son tiempos de sumar burocracia.

--Sí, el Compa señaló que la emergencia sanitaria votada días atrás le da al intendente las herramientas necesarias para manejar las partidas presupuestarias de la mejor manera en medio de esta crisis.

--Tal cual, parece que los muchachos de Cambiemos jugaron rápido en este tema y primeriaron. El jueves ya habían aportado todos y me aseguran que están los comprobantes. Uno me dijo: “en esto hay que ser operativos, dinámicos. Tenemos la cuenta, decidimos, transferimos y usamos. Lo que hagan o dejen de hacer los otros es problema de ellos”.

--Seguramente habrá quién se queje también por esto, pero al menos no deja de ser un gesto, aunque pequeño, de lo que le reclama la gente a la clase política en medio de esta crisis.

--Ojo que hay quienes señalan que los cacerolazos en Buenos Aires pidiéndole a los políticos que se bajen los sueldos son parte de una operación contra Alberto.

--Si es así se termina fácil la operación, te bajás el sueldo y listo. El economista Cachanovosky días atrá señaló que antes del coronavirus 7 millones de personas debían sostener a 19 millones que todos los meses pasan por la ventanilla del Estado a cobrar un cheque. Hoy no solo es imposible sostener a esa cantidad sino que la gente no se puede sostener así misma. Y dirigiéndose a la clase política les cuestionó que “no hayan tenido un gesto de solidaridad bajando el gasto disparatado que tienen”.

--¿Tiró algunas cifras?

--Dijo que no puede ser que en la Argentina un senador de la Nación tenga un costo, entre su sueldo y todo lo que hay alrededor de él, de 227 mil dólares mensuales, que un diputado nacional cueste 61.500 dólares mensuales sin incluir biblioteca ni la imprenta. También aseguró que cada legislador provincial, en promedio, tuvo un costo 28 millones de pesos anuales en el país. Agregó textualmente: “Quiero que tomen conciencia que no van a poder cobrar eso porque están matando al sector privado que con sus recursos los mantiene. No es un discurso para cerrar los Congresos, sino para que dejen de hacer de la política un negocio personal”

--Muy fuerte. A propósito, la situación económica está durísima, sino fijate los últimos comunicados en Bahía de la UIBB y de la Corporación, con pedidos de ayuda muy concretos. No sé si has hablado con empresarios y comerciantes del tema.

--Todos los días hablo. Por un lado están los más próximos al gobierno que sostienen que ningún empresario se va a fundir porque tenga que pagar los sueldos de sus empleados durante un mes que no se trabaja, pero la inmensa mayoría están muy pero muy preocupados.

--Dame un pantallazo general…

--Por ejemplo, las empresas constructoras relacionadas con la obra pública están muy preocupadas pese a haber sido nominadas como actividades esenciales, ya que las obras se encuentran totalmente paralizadas, la cadena de suministros cortada y no hay personal público en funciones para la certificación de las mismas.

--¿Y en el Polo?

--El personal administrativo trabaja desde sus domicilios y redujeron los contratistas en planta como medida de prevención, excepto para los trabajos que garanticen la operación y la seguridad, que continúan sin restricciones. Las pymes, por su parte, se encuentran sumamente golpeadas por el pago de obligaciones laborales sin tener ingresos, lo dificultoso de interpretar todas las normativas que van surgiendo minuto a minuto y la confusión generalizada por la operatoria virtual de las entidades financieras.

--¿El Repro no ayuda a que puedan pagar los sueldos?

--Mi amigo el Pela, de la Peña Don Pedro, me explicó que en el caso de empresas y comercios con más de 100 empleados el Repro apenas ayuda con 8.000 pesos a pagar sueldos de 40 mil. Entiendo que la ayuda estatal le va a venir bien a las firmas que tienen menos empleados, sobre todo porque les van a sacar el 95 por ciento de las contribuciones.

Manual de excusas en cuarentena

--No quiero ni pensar en los medianos y pequeños comercios, en los profesionales…

--Si, y ojo en los próximos días con el futuro de algunos comercios céntricos. Garbarino , por ejemplo, pagó el 30 por ciento del sueldo a sus empleados y el resto Dios dirá. Esta empresa viene muy complicada y ahora se agravó su situación.

--Contame algo nuevo de los operativos en Bahía para hacer respetar la cuarentena. ¿Sabés algo más de la detención del suspendido fiscal federal Alejandro Cantaro, quien ya está pocesado por encubrir a supuestos narcos?

--No es mi estilo hacer leña del árbol caído, sólo te voy a decir que tanto Cantaro como Guillermina López Camelo inicialmente no quisieron identificarse hasta que no les quedó opción.

--¿Es raro que se haya difundido su foto detenido en dependencia policial no? No creo que suceda la mismo con todo aquellos sorprendidos violando la cuarentena.

--A algunos, a lo sumo, los pusieron de espalda, aunque en este caso se trata de una persona pública. Y te digo más, la prensa se había enterado antes que el fiscal federal que se ocupa de estos casos. Bronca en puerta.

--Bien, y ya que estamos en estas cuestiones. ¡Qué laburito mantienen en la Justicia Federal con el tema de las violaciones al aislamiento!

--Sí, la verdad que están sobrecargados por una situación tan inesperada como grave. Y también debido a la irresponsabilidad de muchos que no toman dimensión de la pandemia.

--Y qué buena repercusión tuvieron con mis amigos las excusas disparatadas de los infractores que me contaste el domingo pasado. Las mandé por WhatsApp y no lo podían creer.

--Hay más...

--¿Más?

--Sí, algunas nuevas porque no solo se extendió la cuarentena sino también el manual de excusas. Por ejemplo el caso que me contó un comisario amigo, que fue testigo presencial del caso de dos chicas, muy jovencitas, que habían llegado al centro en auto desde... ¡Espora!. Al menos una de ellas al borde de la desesperación.

--¿Qué le pasó?

--Buscaban una farmacia y llegaron hasta una de la calle Chiclana para comprar...un test de embarazo.

--Uhhh. Me imagino la situación.

--Lamentablemente terminaron las dos con una causa penal por infracción al decreto nacional, porque lo que pretendían no era justamente una medicina urgente. Lo que no te puedo decir es cómo terminó la historia, tanto no sé...

--Je. ¿Qué más?

--La del cigarrillo es una constante. Muchos que "patean" media ciudad buscando quioscos, pero tampoco están habilitados para salir, más allá de que aleguen que el vicio es incontrolable. Y también otros que parecen pasarse de vivos, como el que dijo que "no sabía que se había extendido la cuarentena" o el que pidió que todos los ciudadanos deberían ser notificados por escrito de las limitaciones. Además están los que dicen que fueron a sacar plata al cajero para sus padres pero nunca tienen el ticket.

--Hay que entender que quedarse en casa no es solo un eslogan.

--Mirá, otro grupo muy "afectado" es el de las parejitas que habían decidido "acuartelarse" juntos pero no lo soportaron.

--¿Cómo es eso?

--Claro, las autoridades policiales están viendo muchos casos de peleas de novios que no aguantaron la convivencia y terminan por provocar una ruptura, no solo sentimental sino también del aislamiento.

--De todo un poco se ve en la viña del Señor.

--Así es. Los que están un poco más aliviados que en la Justicia Federal, a diferencia de lo que pasa en el resto del año, son los fiscales bonaerenses.

Menos denuncias por delitos

--¿Por qué?

--Porque el cúmulo de denuncias por cualquier otro delito -ajeno al COVID-19- es sensiblemente inferior.

--Me imagino...con menos gente en la calle supongo que han bajado claramente.

--Exacto. Pero tengo números oficiales.

--Te escucho.

--Entre el 20 y el 31 de marzo del año pasado se habían iniciado 1.000 causas en el Departamento Judicial Bahía Blanca. Y en el mismo periodo de este año, es decir en lo que va del aislamiento obligatorio, 398.

--Mirá vos. En ese universo supongo que están los accidentes.

--Exacto. En la fiscalía especializada en materia de delitos culposos es donde advirtieron una mayor disminución, tanto por lesiones como homicidios relacionados con incidentes de tránsito. Dentro de toda esta desgracia, es un dato positivo.

--¿Algo más?

--Sí. Donde me dicen que hay cierto malestar es en un sector del Poder Judicial.

--¿Por la donación voluntaria de parte del sueldo?

--No por eso. Sino porque creen que les están metiendo mucha presión a algunos jueces para que virtualmente "abran los grifos" con respecto a los presos.

--¿Qué pretenden?

--Un acompañamiento mayor de los otros poderes, que pueda incluir una reforma al Código Procesal Penal o la ley de Ejecución Penal. O hasta una ley de amnistía como se dispuso en 1973, conocida como Devotazo, al tiempo de la asunción como presidente del "Tío" Cámpora.

--Difícil que se dé algo así...

--Sí. Lo que de alguna manera quieren dejar en claro es que no es responsabilidad del Poder Judicial el estado de las cárceles y la sobrepoblación actual del sistema, aunque los "obligan" a tomar una medida como mínimo antipática ante los ojos de una sociedad que ya tiene bastante preocupación con la epidemia.

Seguirán dos grandes obras

--Bueno, tirame una buena antes de ponerme a cocinar…

--Ok, antes que prendas el fueguito de los domingos me mandaron material fresquito donde Vialidad Nacional incluyó como prioritarias dos obras clave para Bahía.

--¿Cuáles son?

--Las autopistas de la ruta 33 y la de Sesquicentenario – El Cholo. Me dicen que se van a terminar sí o sí pero el tema ahora es saber cuándo se reanudarán los trabajos. Ojalá sea lo antes posible, pero no hay un mango.

--Bien. Nos hablamos el próximo domingo. Ojo con quebrar la cuarentena amigo.

--Dale. Aún falta mucho y ahora hay que ponerle más garra que nunca.