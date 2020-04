Casi todos los municipios pagaron los sueldos de marzo, pero vislumbran un abril muy complicado

Agencias de La Nueva. / laregion@lanueva.com

La pandemia del Coronavirus y el aislamiento domiciliario total dispuesto por el gobierno nacional empezaron a hacer mella en la recaudación de los municipios. A tal punto, que cada vez son más los intendentes que vislumbran un panorama sombrío para este mes y ponen en duda que puedan pagar los salarios en tiempo y forma.

El depósito de los sueldos de marzo se desarrolló con normalidad. En la mayoría de los casos, entre el 19 y el 27 se acreditaron los montos. La única excepción fue Puan, aunque el contador municipal Fernando Merkel confirmó a La Nueva. que el martes 7 próximo se abonará a los trabajadores, mientras que “la planta política cobrará cuando podamos reunir el dinero”.

El problema -coinciden todos- es lo que viene.

"En este escenario de aislamiento social preventivo y obligatorio, con una merma importante en la mayoría de las actividades económicas, evidentemente la caída en la recaudación se va a producir, tanto en los ingresos propios como los de jurisdicción provincial", admitió el intendente de Coronel Dorrego, Raúl Reyes.

Raúl Reyes, intendente de Coronel Dorrego.

"Por lo tanto, sin dudas, los municipios que dependemos del cobro de tasas y de la percepción de la coparticipación tendremos dificultades al momento de abonar los (próximos) sueldos", se sinceró.

El jefe de Gabinete de Pringles, Darío Christensen, coincidió con el jefe comunal dorreguense y sostuvo que vislumbran un “panorama futuro muy complejo” tanto por la posible caída de la recaudación propia como la de la Provincia.

Para la mayoría, la alternativa es una sola: priorizar la salud, la asistencia social y el pago de sueldos, dejando de lado la obra pública y todo lo que no sea esencial para sobrellevar esta crisis. La duda es si sólo con esto alcanzará.

La pavimentación de calles, una de las actividades no esenciales que se suspendería por varios meses si continúa la caída de ingresos.

Coparticipación: 10% menos que lo esperado

En la coparticipación -los fondos que les envía el gobierno bonaerense a los municipios- ya se empezó a notar una merma desde este mismo mes.

“La caída es real: en marzo ronda el 10% de los fondos que nos iban a mandar. Esto nos preocupa, y más si tomamos en cuenta las versiones de que el impacto (de la crisis) en la coparticipación podría ser más fuerte aún”, indicó Ricardo Tellería, secretario de Hacienda de Patagones.

Esas versiones -reconoció- mencionan que la Nación ya recortó en un 30% los fondos que tenía previsto enviar a las provincias, ajuste que sin dudas se trasladará a las comunas.

“De todas maneras aún estamos ordenados para seguir afrontando los salarios de los trabajadores municipales”, aclaró el maragato.

Con ese porcentaje coincidieron varios de los jefes comunales y funcionarios consultados.

“La coparticipación en marzo cayó entre un 8% y un 10% estimativamente, y seguramente en abril va a seguir cayendo”, reconoció Juan Cruz Pirosanto, de la secretaría de Hacienda de Guaminí.

El funcionario reconoció que en abril ingresarán al municipio los pagos de la tasa Vial.

“Eso nos va a permitir cumplir con el pago de lo sueldos. Eso sí: si la situación actual se mantiene, para mayo tendríamos que pedir ayuda a la Provincia para poder afrontar el pago de salarios. Obvio que lo último que vamos a hacer es dejar de pagar sueldos a los empleados del municipio, porque implicaría agravar ostensiblemente la economía del distrito, pero para mayo, si todo sigue así, puede haber problemas”, advirtió.

Desde Adolfo Alsina coincidieron. “Con esfuerzo se pudo pagar en tiempo y forma los sueldos de marzo; en abril se espera poder hacerlo igual, pero todo estará sujeto a la coparticipación y a la evolución de esta emergencia que es sanitaria y económica”, se indicó a este diario.

Alejandro Dichiara (Monte Hermoso), uno de los intendentes preocupados por la posible caída de las tasas. Para su distrito, este ingreso cubre el 65% del presupuesto total.

Tasas en caída libre

Las comunas de la zona también están siguiendo de cerca la caída de la recaudación por el cobro de tasas, la otra fuente de ingresos (además de la coparticipación, que en la mayoría de los casos es la más importante).

“Justo estamos en época de vencimientos, por lo que determinar qué pasó o qué va a pasar con la recaudación es difícil. Sin embargo, estimamos que va a caer”, lamentó el intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara.

Los jefes comunales están viendo con preocupación que sigue subiendo el número de contribuyentes que no pagan las tasas porque no tienen el dinero.

“Los vecinos priorizan otros pagos y dejan para el final los tributos municipales. Esto nos obligará a replantear el plan de gobierno y tal vez bajar el ritmo de las obras que se vienen ejecutando o hasta incluso paralizar aquellas que no contemplen servicios esenciales”, indicó Gonzalo Iparraguirre, secretario de Desarrollo de Tornquist.

“Tenemos en claro que lo primero será cumplir con el pago de sueldos de trabajadores municipales, continuar asistiendo a las familias del distrito y sostener el sistema de salud. El panorama para los próximos meses es difícil”, añadió.

Claudio Diez Gallo, secretario de Hacienda de Coronel Suárez, añadió otro elemento a la caída de la recaudación por tasas: la falta de lugares para pagar.

“Tenemos cerrado el municipio y el Bapro tampoco está atendiendo, por lo que no hay bocas de cobro salvo algún comercio que puede hacer el trámite. A esto se suma que la gente no puede circular, y que el pago de tasas no es, hoy, una prioridad para la gente. Todo esto hace que se ponga cada vez más difícil afrontar los gastos en salud que demanda la situación”, indicó.

Según el funcionario, en ese distrito la recaudación por tasas “cayó abruptamente en los últimos 10 días de marzo y fue prácticamente nula esta semana”.

“Para los sueldos de abril estamos viendo qué hacer -reconoció-. Sabemos que la recaudación va a ser baja y la coparticipación también. Ya nos advirtió la Provincia”.