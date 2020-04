“Armamos un gran equipo, sería una lástima que este año no se juegue”, dijo el DT de Comercial

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Armamos un gran plantel, sería una lástima que este año no se juegue”.

Aunque reconoce que el momento que se vive, a causa de la pandemia del coronavirus, es gravísimo, Pablo Recalde, técnico de Comercial, le confirmó a La Nueva. que sería una locura que el torneo Oficial de la Liga del Sur quede desierto en este 2020 y se pase a disputar en 2021.

“Intuyo, por lo que se habla en el ambiente, de que no habrá actividad este año, pero yo mantengo la esperanza, se puede hacer algún intento para encontrarle la vuelta y poder jugar”, señaló el entrenador del conjunto verdiamarillo de Ingeniero White, que sumó 8 refuerzos y mantuvo una base interesante y muy potable del plantel anterior.

Al elenco portuario llegaron Martín Alvarez, Fabio Lucanera, Martín Poncetta, Matías Alvarez, Agustin Di Giorgio, Joaquín Sauné, Nazareno Romero y Lautaro Sánchez.

“Formamos un equipo competitivo más allá de que prácticamente no tenemos chances de clasificar a la A cuando llegue el momento de dividir los campeonatos. Para que se de eso, debemos cumplir con una campaña de campeón y Libertad y Tiro tienen que perder todos los puntos. Imposible por donde lo mires. Por eso ya te digo que la tabla acumulada no la vamos a mirar; no nos interesa”, admitió “Reca”.

Comercial no cuenta con futbolistas lesionados y los integrantes de la plantilla entrenan, como los colegas de los demás elencos, en sus respectivos domicilios con un programa físico especial que le pasa el cuerpo técnico.

“En el club no hay ingresos y los jugadores cobraron lo que trabajaron en la pretemporada, es decir febrero y medio mes de marzo. Hay un parate general en todos los sentidos, aunque me preocupa que muchos quieran tirar el año por la borda cuando recién está terminando abril”, indicó el orientador comercialino.

“Aunque está difícil, se podría buscar algún sponsor u organismo de gobierno (público o privado) para que ayuden a los clubes a cubrir los gastos, o parte de ellos, que les genera abrir su estadio para disputar un partido en este momento tan especial. Digo esto porque ya está establecido que, si vuelve el fútbol de la Liga, será a puertas cerradas, sin público”, agregó.

“Si proponés un torneo a una rueda de 3 o 4 meses, ¿vos te crees que los jugadores no van a querer jugar? Le decís que deben competir con una condición: hacerlo por la mitad o el 60 ciento del salario que venían percibiendo o que ya habían arreglado con sus respectivos clubes. Le planteas esa condición y van a aceptar porque peor es no recibir nada hasta marzo del año que viene. Empezás por los futbolistas y seguís por los árbitros, policías, entrenadores y auxiliares”, señaló el DT whitense.

“En caso de no jugarse, el equipo puede llegar a perder jugadores grandes o veteranos que evaluarían, después de tanto tiempo de inactividad, su situación cuando arranque el 2021”, razonó Recalde.

“Los dirigentes de Comercial están en sintonía con sus pares de las demás entidades: no arrancar sin público en las canchas. Sin embargo, las reuniones que se vienen haciendo son de presidentes y consejeros con la cúpula dirigencial de la Liga, y lo que sacan en limpio son los pensamientos y las opiniones de ellos. Por eso creo que le tendrían que consultar a los técnicos y a los jugadores referentes de cada equipo, para ver si existe alguna idea como para que la pelota, en algún momento de este año, pueda volver a rodar”, se sinceró el mayor estratega del futbol doméstico.

Y tiró una posibilidad: “está difícil, lo entiendo, pero podemos arrancar en octubre y jugar durante noviembre, diciembre, enero y febrero, teniendo en cuenta que mucha gente, en el próximo verano, no se va a ir de vacaciones. Jugás con calor, pero a horarios razonables, teniendo en cuenta que es una excepción por ser un año anormal. Estar sin fútbol hasta marzo sería terrible, sobre todo para los que viven de las bondades de este deporte”.

“Como hable de los jugadores, árbitros y policías, también la Liga tendría que bajar su arancel para que todo sea más sencillo. Hoy veo todo muy complicado, cerrado, pero es cuestión de juntarse, hablar entre todos, aunar esfuerzos y encontrarle una solución a la falta de fútbol”, comentó Recalde.

Comercial acercó a préstamo jugadores de otros clubes, pero si el campeonato no llega a empezar, ¿qué pasará con el dinero que ya puso por esos futbolistas que incorporó?

“Mi club quedaría hecho porque lo que cobró por el préstamo (200.000 pesos) de Sabatini (Mauro, el `Topo`) lo utilizó para acercar refuerzos, pero ¿qué va a hacer Sporting, que desembolsó ese dinero por un jugador que no jugaría ni un minuto durante el año en curso?. Cuando arranque el 2021 tendrá que pagar otra vez, ¿estará de acuerdo?”, preguntó el orientador del Puerto.

“No se sabe que va a pasar, pero salir a decir que no se va a jugar porque no va a haber público en las canchas es negar todo tipo de posibilidades. Yo haría un intento para que aparezca algún apoyo, que haya fútbol y los clubes no gasten lo que no tienen para gastar”, cerró.