Fuerte rechazo del Sindicato de Municipales al pago desdoblado

Miguel Agüero, secretario general del sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca, se mostró molesto por la resolución del Municipio de desglosar el pago de los salarios de abril.

"Esto genera una asimetría, una desvinculación de los propios trabajadores. Yo represento a todos, desde el más afamado cirujano hasta el obrero categoría C de pico y pala. No pueden dividir de esa manera", le comentó a La Nueva.

El día 28 de este mes cobrarán su sueldo completo los trabajadores del Hospital Municipal, la Secretaría de Salud y el personal del servicio de emergencias SIEMPRE.

El resto de la planta municipal percibirá ese día el 70 % de sus haberes, quedando pendiente el 30 % restante, que el Ejecutivo espera pagar antes del 15 de mayo.

"El Sindicato propuso que si ya hay un desdoblamiento y no alcanza la plata, paguémosle a todos los trabajadores igual: el 70 % a todos y el 30 % restante cuando llegue el apoyo de Nación o de la Provincia", añadió.

"Ellos, por una cuestión de marketing o política de no gestión, porque si no nos mintieron a todos ya que ayer salió Héctor (Gay) a decir que tenían la plata y hoy no está, terminan haciendo una división entre propios trabajadores, entre pobres", advirtió Agüero.

En ese sentido, mañana a las 11 habrá una videoconferencia entre Gay y el gobernador Axel Kicillof para tratar de resolver la situación.

"No está en la casa el que no quiere ir a trabajar, sino el que mandaron, el que dijeron que no era esencial. No es proporcional y generan una grieta. Yo represento del primero al último, a todos por igual. No estamos de acuerdo y le dijimos a Héctor Gay que la responsabilidad era de él y que lógicamente, tomaba una política que no correspondía. Somos todos iguales", concluyó Agüero.