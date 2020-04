El titular de la Academia Nacional de Odontología, Eduardo Rey, señaló que –más allá de las recientes disposiciones del gobierno nacional- los dentistas pueden tranquilamente atender pacientes en sus consultorios, siempre tomando los recaudos necesarios.

De esta manera, uno de los referentes de la especialidad a nivel nacional, también se hizo eco de las versiones de los últimos días, en que se remarcaba la pérdida económica que significa la cuarentena para profesionales que no pueden cumplir con su tarea.

“Los odontólogos conocen las medidas de seguridad, tienen los aparatos necesarios para la esterilización de sus materiales y la vestimenta adecuada, avalada por la Academia Nacional de Odontología. Hay que tenerle respeto a este virus, no miedo, para poder así atender a los pacientes”, comentó a “La Nueva.”.

“Cada odontólogo debe tener en cuenta el cuidado en su consultorio porque –indudablemente- el virus ha cambiado la conducta sanitaria en todos lados. Hay que acordarse de que cuando surgió el VIH/Sida, la odontología cambió para bien. Antes no se tomaban los recursos que ahora sí se toman, como usar guantes, barbijo y otros recaudos”, agregó.

Rey, quien también es doctorado en Odontología, con especialización en Cirugía y Traumatología Bucomáxilofacial, además de ser profesor titular de la Cátedra de Cirugía y Traumatología Bucomáxilofacial en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, señaló también que “la secretaria del consultorio debe hacer las preguntas necesarias para saber si el paciente tuvo algún contacto con una persona que pudiera tener coronavirus”.

Al respecto, señaló también que hay que hacer un manejo inteligente de los turnos.

“No puede ser que haya 14 o 15 personas en una sala de espera. Hay que dar turnos acordes al tiempo de trabajo. Se puede poner un felpudo con lavandina en la puerta de ingreso a la sala de espera, poner tarros para eliminar descartables, eliminar revistas que juntan polvo, o que las asistentes tengan barbijo y cofia durante todo el día”, ejemplificó.

Ya durante el tratamiento, Rey recomendó realizar primero un enjuague de la boca del paciente con agua oxigenada o pervinox diluidos; luego hay que colocarle al paciente un eyector de saliva.

“La boca debe estar seca, sin saliva. Si el odontólogo toma todos los recaudos necesarios, no va a haber problema de contagio. El profesional que no esté seguro, no está obligado a atender a los pacientes”, aseguró. (Agencia Coronel Suárez).