Un ex Bella Vista contó como es el fútbol de Nicaragua, país donde la pelota sigue rodando

En tiempo de cuarentena, todo se hace más difícil si no hay fútbol. Porque el fútbol es una suerte de cable a tierra en tiempos de coronavirus y reclusión social. La pelota no rueda desde hace un tiempo en Argentina, ni en los países vecinos, ni en los países europeos que solemos mirar por televisión cada semana. Sin embargo, hay que viajar muy lejos para encontrar algún partido de una liga profesiona. A destinos con escasa tradición futbolera, pero en los que la pelota no se detuvo por diferentes razones. Ese es el caso de Nicaragua, que se mantiene en competencia junto a Bielorrusia y Tajikistán. En el país centroamericano jugó hasta hace muy poco el ex Bella Vista, Lucio Barroca. El tresarroyense le contó a La Nueva. todo los detalles de la particular liga.

“A Nicaragua llegué por intermedio de un compañero argentino que tuve cuando jugué en Costa Rica. Fui a buscar minutos porque en Costa Rica me lesioné y necesitaba jugar. Me encontré con un fútbol muy físico, se corría mucho, pero muy desordenado”, le contó a La Nueva., a modo de presentación.

“Las canchas no muy buenas, se juega con un clima muy caluroso, con jugadores que tienen un recorrido importante en ese país y compañeros que jugaban en la selección de Nicaragua", añadió el exjugador de Real Estelí.

El mediocampista ofensivo cumplió su objetivo.

“Por suerte, pude coronar esta experiencia con un campeonato, algo que uno siempre sueña y que, a veces, nunca concreta", resaltó.

--Imagino que fue interesante en todo punto de vista.

--Sinceramente, los seis meses en Costa Rica y los otros seis en Nicaragua fueron muy lindos. Pude conocer otros países y otras culturas distintas. Traté de disfrutarlas al máximo porque el tiempo pasa volando y más en el fútbol. Siempre digo que nosotros somos descartables, cuando uno no sirve más, chau y viene otro. Entonces tenés que tratar de disfrutar lo más posible.

Háblame de Real Estelí.

--Es una franquicia, con un jefe que lo conduce, y tiene fútbol femenino, básquetbol y estaban por armar el equipo de béisbol, que es su deporte nacional. No me preguntes de dónde saca la plata una sola persona para pagarle a tantas personas, ja ja.

--¿Por qué pegaste la vuelta?

--Porque fui con la idea de agarrar ritmo y volver. Tuve ofertas en diciembre y, como creí que ya estaba casi todo listo, les dije que no volvía porque quería quedarme en Argentina. Me rescindieron el contrato tarde para que no me vaya a ningún lado y por eso me quedé sin nada a mediados de febrero.

“Encima ahora, con todo este párate, me agarró sin poder jugar en ningún lado para el próximo mercado de junio o julio. Estoy sin club en mi ciudad, Tres Arroyos”.

El hombre de blanco

“Hay muchas anécdotas recuerdos que a uno le van a quedar para toda la vida. Por ejemplo, todos los extranjeros vivíamos en un edificio al lado del municipio, enfrente a la plaza principal y todos los días a las 6 de la mañana empezaban las ferias, donde vendían desde frutas hasta juguetes como. Era una especie de "la fiesta del trigo" que se hace en Tres Arroyos. Pero lo loco era que siempre ponían la música a todo volumen con canciones del gobierno. Y te levantabas todos los días escuchándolas y se te metía todo el día en la cabeza "Daniel (por el presidente Ortega) está con él, todo Nicaragua está con él", ja ja. No nos quedaba otra que reíamos para no pasarla mal.

--¿Y cómo hacían para seguir durmiendo?

--Por suerte nosotros entrenábamos temprano y a las 6, cuando arrancaba todo ese movimiento, nos íbamos para el estadio. Volvíamos al mediodía, después teníamos toda la tarde libre y a las 6 o 7 ya estaba de noche; era todo muy rutinario.

“Jugábamos miércoles y domingos porque teníamos la Copa de la Liga y la Liga. También disputamos la Copa de la Concacaf, que es como la sudamericana de acá”, añadió.

--¿Fuiste sólo?

--No. Por suerte, me acompañó mi pareja (Valentina). Con ella se hace todo más fácil y, la verdad, que me banca siempre.

--Alguna anécdota para compartir.

--Teníamos un compañero, un refuerzo, que para ellos era una estrella porque había enfrentado a Real Madrid y que había jugado Copa Libertadores para un equipo de Venezuela. Apareció en el entrenamiento todo vestido de blanco y así todos los días. Usaba jens, remera manga larga, zapatillas, gorra, todo blanco. Lo gastábamos y le decíamos ahí vino el "chorrito de leche". Hasta que un día nos dijo que era por un tema religioso y que durante seis meses tenía que vestirse así. Sólo se podía cambiar por trabajo y no se podía sacar fotos.

"Después ya no lo gastábamos tanto, ja ja. Le propuso casamiento a su novia y fuimos con nuestras parejas a celebrarlo. Y nos sacábamos fotos todos, pero él no. Fue algo muy loco. Se llama Jaime Moreno, es venezolano, y juega de 9. Ahora está en Estudiantes de Mérida".

--¿Hablás con tu excompañeros?

--Si hablo, pero como te decía, el gobierno no informa nada. Imaginate que el presidente no aparece desde hace un mes (NdR: fueron 34 días). Es todo muy raro en Nicaragua.

La Loma y la Liga

--¿Qué te dejó el paso por Bella Vista?

--Bella vista fue mi primera experiencia fuera de Tres Arroyos. Me costó un poco adaptarme a algo nuevo y, sin dudas, podría haber sido mucho mejor mi paso por el club. Igualmente, estoy agradecido porque me abrieron las puertas y me dieron la posibilidad de jugar un Federal B en esa linda institución. Todavía tengo contacto con algún que otro compañero y eso es lo que uno se lleva en su paso por cada lugar que va.

“Sinceramente, me hubiese gustado que me agarre en otra etapa de mi vida, un poco más maduro, porque la Liga del Sur es muy competitiva”.

--Si no me equivoco metiste un lindo gol de tiro libre.

--Sí, contra Defensores de Valeria del Mar.

Los datos

Lucio Fernando Barroca nació el 30 de mayo de 1993 en Tres Arroyos. Se formó en Huracán, donde jugó Sub 15, Sub 17, Federal A y Federal B. También jugó en la selección de Tres Arroyos.

Tras Bella Vista, pasó por Jorge Newbery de Villa Mercedes (San Luis); Huracán de Comodoro Rivadavia, Los Andes, Municipal Pérez Zeledón (Costa Rica) y Real Estelí (Nicaragua).

Es fana del Globito tresarroyense y de Boca Juniors.

En Bella Vista (según la estadística de Eduardo "Cocho" López) disputó 26 partidos con un gol. Jugó 16 en el Federal B (una conquista) y 10 en la Liga del Sur.

La síntesis con gol incluído