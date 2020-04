Dos grupos de bonistas rechazaron la oferta que hizo el Gobierno para renegociar la deuda

El Comité de Acreedores de Argentina ("ACC" por sus siglas en inglés) y un grupo de fondos de inversión rechazaron hoy la oferta unilateral de negociación de la deuda que hizo el Gobierno y pidieron una "solución viable".

El ACC se compone de tenedores de bonos internacionales de Argentina y representa a un grupo diverso de inversores internacionales, incluyendo compañías de seguros, oficinas familiares, fondos comunes de inversión y administradores de carteras.

Este grupo fue constituido para contribuir a una resolución ordenada y completa de los desafíos de servicio de la deuda argentina, reconociendo que dicha resolución necesitará de la colaboración de las autoridades argentinas, acreedores privados y acreedores del sector oficial, en particular el Fondo Monetario Internacional, dijo la organización en un comunicado.

"El grupo de bonistas ha revisado la propuesta hecha por Argentina, lamentablemente no puede apoyarla", agrega el comunicado.

El ACC y otros tenedores de bonos creen que el "único modo viable" de conseguir una resolución para la sostenibilidad de la deuda argentina es a través de "negociaciones de buena fe", las cuales dependen del oportuno intercambio de información económica, sustentada en políticas concretas y factibles.

"Dicha información y políticas no han sido compartidas, y el proceso seguido por Argentina antes de su oferta unilateral ha quedado muy por debajo de las expectativas de los tenedores de bonos, no habiendo existido discusiones significativas", dice el comunicado.

En la medida que Argentina esté preparada para entrar en un proceso de negociación de buena fe, el ACC cree que es aún posible alcanzar una solución sustentable a la crisis de deuda argentina.

El ACC consideró que un amplio grupo de tenedores de bonos está dispuesto a hacer una contribución equitativa a través de una concesión sustancial en las obligaciones durante el período que sea necesario para la implementación de políticas económicas, incluidas medidas estructurales.

La agrupación invitó a Argentina "a abandonar el camino unilateral y comenzar una verdadera negociación".

El ACC está de acuerdo con la premisa establecida en los Lineamientos de Deuda de Argentina sobre la necesidad de evitar los ciclos de expansión y crisis, los cuales han desembocado en las reestructuraciones de deuda.

Sin embargo, una razón clave de estos ciclos ha sido la inhabilidad de Argentina de adherir a políticas que permitan que la economía funcione a niveles altos de equilibrio, elevando estándares de vida y colocando a la deuda argentina en un sendero sostenible consistente con el potencial subyacente del país, dice el comunicado.

"Como ha ocurrido en el pasado, un retorno a la práctica de periódicamente externalizar ajustes en los tenedores de bonos internacionales - quienes esencialmente representan ahorros extranjeros frutos del esfuerzo -no conseguirá el objetivo de alcanzar una solución sostenible para la deuda argentina", agrega el texto.

Y señala que el ACC continúa predispuesto y listo para trabajar constructivamente con Argentina y otras partes interesadas en una solución negociada, reflejando exigencias de corto plazo y objetivos sustentables de largo plazo.

Un segundo grupo de tenedores de bonos de Argentina que incluye AllianceBernstein, Amundi Asset Management, Ashmore Investment Management Limited, BlackRock Financial Management, Inc. y Fidelity Management & Research Co., entre otros, también rechazó el lunes la oferta argentina.

El grupo, que en conjunto posee más del 25% de los bonos de Argentina posteriores a 2016 y más del 15% de los bonos emitidos tras la última reestructuración de deuda, dijo que no puede aceptar los términos de la propuesta del Gobierno.

"Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del Grupo y otras partes interesadas, las propuestas contenidas en los comunicados de prensa publicados recientemente no son los que el Grupo puede o apoyará", dijo en un comunicado.

El Grupo expresó su apoyo a un plan de reestructuración que difiere vencimientos a corto plazo y proporciona más de 40.000 millones de dólares de alivio en el flujo de efectivo de Argentina en los próximos años, agregó. (NA)