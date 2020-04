El DT que nada pudo hacer por su padre: "No había respiradores en ningún lugar"

Santi Denia, entrenador de la selección Sub 19 de España, perdió a su padre durante estas semanas, víctima de la epidemia de coronavirus.

"Tengo mucha pena e impotencia, porque mi padre estaba bien, en una residencia de Albacete, y fue muy rápido. A mi hermana le dio tiempo a despedirse, porque le avisó el médico a la hora de comer. Yo llegué dos horas después, gritándole 'Chapi', que es como lo llamaban, y ya no contestaba", resumió.

El técnico buscó todas las opciones posibles para salvar a su padre, pero ni las llamadas ni las ideas cambiaron la situación.

"Busqué un respirador en Albacete, se lo pedí al doctor, a amigos de allí, amigos de Madrid... Pero España tiene una situación complicada. Busqué también cómo llevarlo a Madrid, pero el médico no me aconsejó el traslado. No había respiradores en ningún lugar. El sistema está desbordado y yo no soy ni más ni menos que nadie. Sólo un ciudadano que buscaba darle una oportunidad a mi padre".

A la mañana siguiente, los médicos avisaron a su familia de que el hombre había fallecido.

"Dentro de lo malo fuimos afortunados, tuvimos la suerte de poder despedirle. Fuimos cuatro personas al velatorio, sin abrazarnos y con mascarillas. Muy duro".

Su padre tenía 85 años.