Jugadores del ascenso critican duramente a Carlos Tevez por sus dichos

El delantero de Los Andes Luis Salmerón criticó hoy duramente a Carlos Tevez por asegurar que los futbolistas podrían vivir "un año sin cobrar" y aclaró que en el Ascenso es "día a día".



"Que le avisen a Tevez que en el Ascenso hay jugadores que viven el día a día con los sueldos", apuntó el ex Talleres de Córdoba y Ferro en una nota con La Red.



El atacante de Boca habló el pasado miércoles y aseguró que podían estar viviendo "un año" sin percibir los salarios en el mundo del fútbol, y sin aclaración sobre el resto de sus colegas que no juegan en equipos grandes o sin contratos en dólares como suele suceder en la Superliga.



"Estamos un par de meses sin cobrar y muchos tienen la misma inquietud que cualquier trabajador normal que si no cobra se le complica vivir", continuó Salmerón.





La polémica se disparó en medio del análisis de varios dirigentes del fútbol argentino sobre el recorte salarial de los jugadores, como sucedió en Europa en las últimas semanas debido a la pandemia de coronavirus.



En línea con Salmerón, también se manifestó Emiliano Méndez (Arsenal): "Escuché una declaración de que un futbolista puede estar seis meses o un año sin cobrar. Eso es mentira. Tal vez él podrá porque habrá invertido bien la plata con sus amigos, como el ex Presidente de la Nación (Mauricio Macri)".



"Hay que ubicarse y ser responsable cuando se habla. No meter a todos en la misma bolsa porque no lo estamos", continuó Méndez, que se mostró en contra del parate del fútbol cuando River no se presentó contra Atlético de Tucumán.



En aquel momento, el volante tuiteó: "Pero era jugar un partido a puertas cerradas, no nos mandaron a recuperar las (Islas) Malvinas, eh".

Además, una "carta abierta" de Federico Presedo, jugador de Atlanta, se hizo viral en Twitter.

"Hola Carlitos, soy Federico Presedo, jugador de Atlanta de la Primera Nacional. En principio quiero que sepas que considero que sos un ejemplo para m uchos chicos y chicas, y que admiro todo lo que lograste viniendo desde tan abajo", comenzó el volante de 28 años.

El texto completo de Presedo:

"Te escribo porque cuando leí esto me extraño muchísimo y pensé que lo habían sacado de contexto, pero luego lo escuche y me di cuenta que no, lo quisiste decir y hablaste por todos los jugadores. Quiero contarte un poco la realidad de los jugadores del ascenso ya que capaz no te informaste o las cosas que te cuentan no son correctas. En principio te voy a decir que no, no podemos vivir 6 meses o un año sin cobrar, se nos haría imposible, y ahora te paso a explicar por qué.

Los sueldos del ascenso no son lo mismo que lo que seguramente estés ganando vos en Boca, perdón que te hable directamente a vos, pero yo no voy a generalizar porque no se las realidades de todos. Nuestros sueldos son muy variados, a muchos ni siquiera les alcanza parar vivir, a otros les alcanza para vivir al día y capaz a otros pocos, porque son los menos, les alcanza para vivir y ahorrar algo.

Entonces, lo que quiero decirte, es que 6 meses o un año sin cobrar para un jugador de ascenso es igual a alquileres sin pagar, a familias que no van a poder comer, a jugadores que no van a poder viajar para llegar al trabajo, entre millones de cosas más.