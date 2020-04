El Día Mundial de la Bici, en tiempos de aislamiento

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Con el objetivo de promocionar este medio de transporte y llamar la atención sobre los derechos de los ciclistas, hoy (domingo 19) se celebra el Día Mundial de la Bicicleta.

Curiosamente, la fecha hace referencia al 19 de abril de 1943 cuando Albert Hofmann, conocido como el padre del LSD, realizó en su laboratorio un experimento en el que ingirió 0,25 miligramos de ácido lisérgico (LSD) para ver sus efectos y tuvo que volver a su casa en bicicleta porque a consecuencia de la guerra no estaba permitido el desplazamiento en vehículos a motor.

En ese viaje tuvo algunos problemas y acabó en el médico porque pensaba que la sustancia lo había envenenado. Después de algunos efectos de terror, todo volvió a la normalidad.

Pero realmente la primera vez que se celebró el Día Mundial de la Bicicleta fue en DeKalb, una ciudad estadounidense del estado de Illinois, en 1985, cuando el profesor de Universidad Thomas B. Roberts quiso conmemorar la primera experiencia de Hofmann con el LSD.

En tiempos de cuarentena, en los que las rutinas quedaron a un lado, los adherentes de esta actividad en nuestra ciudad, decidieron celebrarlo de un modo distinto, con un ciclo de charlas virtuales, y gratuitas, que comenzó el miércoles y finalizan hoy.

“Nos contactamos con especialistas y desarrollamos una charla virtual por día, en las que se tocaron temas de interés general y se contactaron experiencias muy valederas”, explicó Guillermo Liverotti, miembro de la ONG Plataforma de Crecimiento Infantil, organizadora de la actividad.

Entre la disertaciones, que fueron seguidas por numerosos aficionados, se abordaron enfoques sobre “La bicicleta es salud”; “Cicloviajes”; “¿Qué bici me conviene?”; “Tips para mantener tu bici” y “Bici para todo”, que marcará el cierre del ciclo, hoy a las 18.

“A todos los que amamos en bici, no queríamos dejar pasar por alto esta fecha tan especial. En esta cuarentena se está viendo lo bien que le hace al planeta no utilizar vehículos mecánicos. Por eso aprovechamos para seguir concientización sobre los beneficios que tiene el uso de bicicleta como transporte”, amplió Liverotti, quien convocó a oradores locales y también de Buenos Aires.

Sin dudas que el coronavirus modificó la vida de todos, como también las rutinas y actividades extra laborales.

“Al no poder salir, utilizo los rodillos (bicicletas fijas) y me sumo a secciones virtuales con otros ciclistas para que se me haga más llevadero. También mantengo clases de funcional para compensar la carga horaria de trabajo. En total, hago ejercicios 6 días a la semana de dos horas”, contó Pablo Guillarmenc, dueño de una bicicleteria ubicada cerca del parque de Independencia.

Mónica "Monona" Romero es una cicloviajera de nuestra ciudad.

“Tenía programado un viaje justo para esta fecha, pero por suerte el aislamiento me encontró en mi casa. Tengo muchos conocidos cicloviajeros que la están pasando muy mal”.

Y agregó: “No estoy haciendo nada sobre ruedas. Sí algo de pesas y yoga. En mí caso, no necesito salir muy entrenada, pues viajo sin límite de tiempo. A lo sumo haré menos kilómetros al principio cuando todo vuelva a la normalidad”.

Pablo Lebedinsky, ciclista urbano de CABA y uno de los disertantes, también pudo dejar de lado la actividad.

“No uso la bici desde que declaró la cuarentena, ya que tengo la posibilidad de trabajar desde mi casa y al vivir en una zona donde cuento con los servicios básicos a mano me puedo mover caminando. Soy activista y lucho cada día para que mas gente se sume a andar en bicicleta en función de los beneficios que aporta a la salud y la seguridad vial, que es mi tema en la charla del domingo”.

Neri Camilletti realiza ciclismo de ruta, por lo que necesita el entrenamiento para no perder la forma.

"En mi caso hago rodillo; a veces sin rutina y otras utilizando algún vídeo de entrenamiento. Y los complemento con ejercicios de gimnasia. A todos los que conozco trato de inculcarles que es una muy buena herramienta para desplazarse". en la ciudad, ya que es mucho más económica y se protege al medio ambiente”.

Leandro Crisafulli es habitual participante de las carreras oficiales, aunque un accidente en la última competencia lo privó de poder realizar actividades en esta cuarentena.

“Sufrí un fuerte golpe en la cadera y recién me estoy componiendo. En la vida normal, la bicicleta es mi medio de transporte en nuestra ciudad, que lamentablemente está infectada de malos conductores, que no respetan nada. Por eso considero que este ciclo de charlas es muy positivo para poder concientizar a toda la población”.