"En una gira previa a los Juegos nos dieron de comer pan y queso", contó una exjugadora de Las Panteras

Yael Castiglione, exjugadora del seleccionado argentino de vóleibol, aseguró que lo más doloroso que le tocó vivir como integrante de 'Las Panteras', en cuanto a desigualdad con los varones, fue que en una gira previa a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 les dieron de comer "pan y queso".



"Habíamos clasificado a los Juegos por primera vez en la historia, a través de un esfuerzo enorme que habíamos hecho todas. Yo venía de infiltrarme las dos rodillas por cuarta vez. Llegamos a Tucumán para disputar un Grand Prix. Entrenábamos en un piso entre baldosas, con cinco grados de temperatura, todo sucio. Nos daban pan con queso", contó la exarmadora, que actualmente vive en Brasil con su marido, el ex jugador y representante Marcus Eloe.



"Realmente las condiciones fueron pésimas. El técnico (Guillermo Orduna) me preguntó qué dolía y le respondí que me dolía el alma. Fue de las peores experiencias que pasé en la selección", confesó Castiglione en una entrevista del 'Colectivo Doble Cambio', un grupo que nuclea a jugadoras, ex jugadoras, entrenadoras, dirigentas y comunicadoras que tienen como iniciativa de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el vóley argentino.



"Me tocó trabajar por mi cuenta para buscar sponsor antes de un Preolímpico para que nos ayuden. El jugador puede hacer mucho, insistir, pero es muy difícil si no hay un apoyo dirigencial atrás", manifestó Yael, de 34 años y madre de mellizos de un año y medio.



"La creación del movimiento me parece una idea maravillosa. Hoy voy a estar apoyando al Colectivo Doble Cambio desde otro lugar, pero estoy súper a favor de esto", agregó.



Castiglione también hizo hincapié en el desequilibrio con la rama masculina: "Lo primero que habría que sacar del vóley es la prioridad al masculino, tiene que ser igualitario, en todo: agua, ropa, staff, médicos, horarios de cancha. Hay que sacar las preferencias y que sea igualitario". (Télam)