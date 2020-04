Comercios: "No soy optimista de que haya mucha flexibilidad en Bahía"

El intendente Héctor Gay encabezó esta tarde una reunión con diferentes sectores del Comercio, ante la creciente preocupación por la prolongación del aislamiento obligatorio para evitar la propagación del coronavirus.

"No soy demasiado optimista de que haya mucha flexibilidad en Bahía Blanca", señaló luego el jefe comunal en diálogo con Hechos de Radio, por LU2.

Participaron de la misma —además de integrantes del ejecutivo local— empresarios, sindicalistas, representantes del polo tecnológico de la UNS y de la Unión Industrial, entre otros.

"Uno entiende las posiciones, pero dejamos en claro que la prioridad es la salud, después la alimentación y la tercera es la económica", sostuvo Gay.

De la reunión surgieron propuestas que serán elevadas, a través del gobierno provincial, al presidente de la Nación. Estiman tener una respuesta el próximo viernes.

"El gobernador —continuó— había pedido que hoy al mediodía le enviemos sugerencias. Nosotros desde el Municipio estamos viendo qué soluciones podemos dar, como comercio electrónico, por ejemplo".

"Cuando convocamos a la reunión, algún pícaro dijo que hoy nos reuníamos y mañana podían abrir todos. Esa decisión no corresponde al Municipio", aclaró el intendente.

En ese sentido, Gay hizo referencia a la flexibilidad que ocurre en diferentes localidades de la zona, en rubros puntuales: "Tengo pedidos para que lo hagamos en Bahía, pero la situación acá es muy distinta".

Además, el mandatario contó que mañana llegará a nuestra ciudad el ministro de Seguridad, Sergio Berni y que, en los próximos días, otro laboratorio privado de nuestra ciudad será homologado para que pueda realizar test de coronavirus.

Por su parte, La Nueva tuvo acceso a diferentes opiniones.

"Fue una reunión bastante productiva porque hablamos de la posibilidad de instrumentar el comercio electrónico para que la actividad comercial pueda tener, respetando el aislamiento, un canal para vender sus productos. Esto es para las actividades comerciales y no para los servicios", señaló el secretario de gobierno Adrián Jouglard.

"Siempre hablamos de productos que no están en la cadena comercial como esenciales. Son otros productos que hoy están completamente vedados pero con el resguardo de las medidas sanitarias se puede hacer", aclaró.

Además, Jouglard enfatizó que no se consideró reabrir la actividad ya que es una potestad que le corresponde al presidente de la Nación.

"La posibilidad de abrir comercios sería de algún rubro que alguien podría considerar que sea esencial. Pero, en general, la reunión tuvo más que ver con el comercio y la idea de instrumentarlo con el apoyo del Municipio para todos los que no puedan tener la capacidad tecnológica como para poder hacerse una página web o no saben manejar muy bien las redes", mencionó.

Otro de los presentes fue Miguel Aolita, el titular de la Asociación Empleados de Comercio.

"Quien habilita a los trabajadores a que vayan a trabajar o no, es el Decreto presidencial. Si se habilita, los trabajadores irán, cumpliendo con todas las medidas de sanidad y con la garantía de que se les pague el sueldo. Si no, hablamos de proyectos... ¿y en el mientras tanto?", señaló.

Aolita había adelantado, en este mismo medio, que "en estos tiempos que estamos viviendo hay que transmitir tranquilidad y trabajar en forma conjunta porque esto es una cuestión que nos atañe a todos, no es culpa de los trabajadores, tampoco de los empresarios ni del Estado".

Además, Jorge Bonacorsi, presidente de la Corporación, Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, también se refirió a la situación que atraviesa el sector.

"La Municipalidad está trabajando en una plataforma web donde pueden participar todos los comerciantes y empresas. Consiste en poder vender los productos y tienen una logística para armar los pedidos y estos se harán con una especie de delivery", mencionó.

Bonacorsi aclaró que se trata de un "analgésico", porque en el futuro "muchas cosas van a cambiar".

"Los resultados de la pandemia van a ser graves: el mundo que conocimos no va a volver porque hay actividades que van a haber cambiado", dijo.

"El viernes (el intendente) tiene una comunicación con el presidente, porque no hay ningún tipo de posibilidad si no tenemos su aval. Me pareció un programa muy interesante, que se puede poner en práctica con velocidad. Ahora todo depende de Nación", imploró.

También asistió a la reunión el excandidato a intendente, Leonardo Valente.

"Estuvo bien que convocaran a la reunión. Participaron todos los que pueden dar una mano. Se nota que el ejecutivo está preocupadísimo por el tema sanitario y en segundo lugar, por los sectores más vulnerables. Lo bueno es que empieza a manifestarse la preocupación por las empresas; he sido muy crítico pero este ha sido un paso en la dirección correcta", dijo.

"Se habló de comercio electrónico, pero yo lo llamaría canales de venta seguros o autorizados, de manera que tengan alguna alternativa", opinó Valente.