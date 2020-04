Pringles: robaron en un negocio por segunda vez durante la cuarentena

Por segunda vez desde que se impuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, desconocidos volvieron a causar daños y robar mercadería de una pollería y despensa de Coronel Pringles, donde además dejaron algunos mensajes amenazantes.

Se trata del comercio La Granja de Santy, ubicado en Suárez y 62, el cual había sido blanco de ladrones el 20 de marzo, durante la madrugada del primer día de la cuarentena decretada.

Aquella vez, los delincuentes fueron identificados y horas después devolvieron lo sustraído.

La comerciante, Alejandra Rivarola, dijo que volvieron a barretear la misma puerta, además de romper vidrios y desconectar la electricidad para evitar ser captados por las cámaras de seguridad del local.

“Desconectaron la térmica (llave eléctrica) pensando que si cortaban la luz no andarían las cámaras de video. Pero se vuelven a ver quiénes son. Entraron entre las 7 y 8 de la mañana” explicó.

Los delincuentes se llevaron licores, vinos, salamines, cigarrillos.

Además dejaron -debajo de una cuchilla- un papel con un dibujo de tono intimidante, con una calavera y el número 33.

“Me da mucha bronca, pero hace 20 días pasó lo mismo y no tuve respuestas. No sé qué le pasa al ayudante fiscal, voy a ir a verlo personalmente para que esto no me siga pasando” cerró Rivarola (agencia Coronel Pringles).