Un avión que fue al Congo a repatriar franceses quedó varado porque lo baleó un gendarme borracho

Un avión comercial que llegó al Congo para repatriar ciudadanos franceses quedó varado en el aeropuerto de la capital del país africano luego de que un gendarme ebrio lo baleara y lo dejara fuera de servicio, informó hoy la prensa local.

El avión, un Airbus de la línea Air France, recibió disparos en la bodega y el suelo cuando estaba aterrizando en el aeropuerto Pointe-Noir, de la capital, Brazzaville.

El gendarme, que fue arrestado, explicó que le disparó al avión porque "todas las fronteras están cerradas" y las primeras investigaciones sostienen que estaba borracho, dijo el portal local Ici Brazza y recogió la agencia de noticias EFE.

Air France A330 damaged after being fired upon at Agostinho-Neto Airport in the Republic of Congo. No injuries reported. https://t.co/g88nMtDbtc pic.twitter.com/tdAfBNJcrf