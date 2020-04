El arquero italiano Gianluigi Buffon tiene cuerda para un año más

Con 42 años, el inoxidable arquero italiano Gianluigi Buffon confirmó que renovará su contrato con Juventus por una temporada más, en medio de la incertidumbre que engloba al fútbol mundial por la pandemia de coronavirus.

"No me detengo porque estoy bien. Y para respetar los sueños que tuve de niño. A esa edad me hubiera encantado incluso si me hubieran dicho que me convertiría en futbolista de la Serie C", afirmó en diálogo con el canal oficial del Bianconeri.

De esta forma, el campeón del mundo con Italia en Alemania 2006 llegará en noviembre a las 25 temporadas consecutivas como profesional, luego de su debut con la camiseta de Parma a los 17 años.

Tras ese debut en 1995, en 2001 arribó a Turín, donde solamente interrumpió su ciclo en 2018 para jugar un año en París Saint Germain. En total, Buffón en su carrera tiene 24 títulos oficiales, 1074 partidos y 898 goles recibidos.