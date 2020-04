"No nací en Bahía, pero su gente me hizo sentir bien desde el primer día", dijo la capitana de rugby de Argentino

Juliana Santini, capitana del equipo de rugby de Argentino —campeón del Regional Pampeano—, se sumó a los saludos por el aniversario de Bahía Blanca.

"Si bien hoy Bahía, como todo el mundo, está atravesando esta emergencia sanitaria; sé que cuenta con buena gente y que quedándonos en casa y cuidándonos vamos a poder salir adelante", dijo la deportista.

Y agregó: "No nací acá, pero la calidez de la gente hizo que desde el primer día me pueda sentir bien: me abrió muchas puertas y me permitió desenvolverme tanto en el ámbito laboral como en lo deportivo".

"En un futuro veo a Bahía creciendo y progresando como hasta ahora, con el compromiso y el cuidado de todos", cerró.