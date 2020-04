Mayra Arena: "Lo más importante es garantizar la alimentación"

Estudiante de Ciencias Políticas, referente social, autora de un texto sobre la pobreza que revolucionó las redes.

La bahiense Mayra Arena, hoy viviendo en Buenos Aires, habló anoche con el programa Enfrentados y contó cómo es vivir una crisis desde el otro lado, ya no "en el rancho, en un espacio de 2 metros cuadrados" como en su infancia en el Bajo Rondeau sino en una situación más confortable.

La culpa del sobreviviente, su revalorización de Bahía Blanca, la angustia de ser pobre en medio de una pandemia y qué sucederá cuando todo esto pase fueron algunos de los temas de su diálogo con uno de los conductores del programa, Maximiliano Allica.

Estas fueron sus definiciones:

Privilegio

"Esta vez me agarró del otro lado, de solo pensar que te agarre en la villa, en el rancho o en un espacio de dos metros cuadrados... es mucho más duro de enfrentar. Hoy puedo alquilar un espacio donde mis hijos tienen su habitación, tengo un patio, mi trabajo respeta la cuarentena. Me siento una privilegiada".

Ciudad ejemplar

"Bahía es una ciudad ejemplar, uno se tiene que ir para darse cuenta. Es una ciudad más limpia de lo que creemos, más ordenada, más tranquila de lo que percibimos. Hay un acatamiento muy alto (del aislamiento), si bien mi barrio, que es la zona de Caracol y el Bajo Rondeau, acata menos que las zonas más céntricas o de clase media. Pero siempre es mucho más ordenada que este caos que es Buenos Aires".

Cómo se vive la pandemia en los sectores vulnerables

"Hay mucha angustia por volver a trabajar, o lo que sea que hagan los que viven en esas condiciones, para ganar el mango. Al contrario de lo que se piensa, el pobre es muy laburador, vive laburando, no conoce otra vida que no sea salir todos los días a ganar el mango, sea cirujeando, cartoneando, limpiando casas, haciendo changas.

"En este momento hay mucha desesperación por volver a trabajar o por salir a buscar trabajo. Necesitamos que desde el gobierno, desde las entidades, haya un mensaje de tranquilidad, de apoyo, de contención para los que más lo necesitan porque si esto es angustiante para cualquiera, imaginate para alguien que no tiene para darle de comer a sus hijos, que se endeuda porque empieza a pedir fiado y ya no tiene de dónde sacar. La situación es tensa y se está perdiendo el buen humor".

Sobreviviente

"Hay algo que se llama la culpa del sobreviviente, que en general lo tiene gente que vivió cosas mucho más terribles que yo, como la guerra o los campos de concentración. Pero es algo muy común en las personas que pasan por situaciones muy duras, así sea un choque automovilístico y te toca ser el único que se salvó.

"Si bien no soy la única sobreviviente de la pobreza, uno siente que se rescató a uno mismo pero no puede hacer lo suficiente por el resto. Es muy duro ese limbo, donde no sos tan pobre pero tampoco estás tan bien como para tirarle salvavidas al resto, uno queda desclasado totalmente. Es durísimo.

"A mí me escribe todo el tiempo gente que la está pasando muy mal y por suerte con mis amigos hay una excelente relación, pero yo sé que ellos no están tan bien como yo y no me lo cuentan para que no me ponga mal o que no sienta que me están pidiendo ayuda.

"Creo que todos los que salimos de la pobreza tenemos esta angustia de que no somos lo suficiente como para ayudar a los demás. Pero tampoco estamos tan mal, entonces no nos podemos quejar. Es bastante feo".

Qué pasará después de la crisis

"Lo que más me jode, hablando en tiempo presente, es esa idea de 'aprovechá la cuarentena para aprender a cocinar, hacé ejercicios, leé tal libro, aprendé tal idioma'. Hay una lógica productivista que es bastante agotadora, primero porque los que laburamos desde chicos valoramos más que nadie tener aunque sea un día al pedo. Perdónense tener tiempo libre, desperdiciar el tiempo. Esa lógica de no perder el tiempo genera una sensación de impotencia en quien no lo puede 'aprovechar'.

"Respecto del futuro hay optimistas y pesimistas, yo no estoy en ninguno de los dos extremos. No creo que de esta crisis salgamos mucho mejores, pero sí hay algo que va a mejorar en muchos países: se empieza a ver que la salud no es un bien mercantil, que nos conviene tener una salud pública fuerte, que la salud del otro es mi salud, el bienestar del otro es mi bienestar. Entonces me conviene que el otro tenga salud, sin importar nuestro nivel económico, quién trabaja más duro o quién se esfuerza más.

"Empezamos a ver que me conviene que estén todos sanos porque sino me pueden contagiar a a mí. Esa es la política que creo que va a tener un cambio más drástico, se va a politizar la salud como bien público y va a perder ese toque mercantil que tiene en muchos lugares.

"En el resto de las cosas dudo que salgamos mejores, los argentinos tenemos muchas crisis y esta puede ser una mancha más".

Alberto Fernández

"La está llevando bastante bien, trata de transmitir tranquilidad, se muestra preocupado y moviéndose. Sí veo que el poder económico está asustado y reacciona como reaccionan los poderes económicos cuando sienten que les van a tocar intereses. Ahí le falta un poquito ponerse los pantalones largos.

"Si no se toman decisiones drásticas no se van a poder aplicar soluciones a la medida de una pandemia. Y la realidad es que en este momento no le podemos pedir más sacrificios a los argentinos, a las pymes que ya venían ahorcadas después de 4 años de la gestión anterior, a los trabajadores y mucho menos a los más pobres.

"Llegó el momento de que el poder económico se ponga, de que los que concentran la riqueza pongan lo que tienen que poner. Creo que ahí le falta un poquito".

Garantizar la alimentación

"Lo más importante en una situación así es garantizar la alimentación, no hay nada más urgente que el plato de comida y lo urgente siempre te va a tapar lo importante. El pobre no es que no entiende que está en riesgo su salud o que hay un virus dando vueltas. Primero, se siente fuerte por todas las cosas que ha pasado, se siente invencible, por este orgullo que solemos tener los pobres de sentirnos invencibles.

"Pero hay que garantizar el acceso al alimento, al vaso de leche. A la gente hay que pedirle que no deje de donar, los comedores están teniendo una baja terrible de donaciones y a la vez tienen más demanda que nunca. Se están enfrentado con que más familias necesitan pero menos familias donan. No dejen de donar.

"Necesitamos que el gobierno tome las medidas que tenga que tomar y como sociedad necesitamos sostener a los que más necesitan porque sino es una válvula que puede explotar en cualquier momento y no queremos que estalle. No queremos un nuevo 2001 a base de esta pandemia".

El "gen villero"

"Cuando termine todo esto lo primero que vamos a hacer es ir al parque. En casa somos 5. Yo tengo un solo hijo biológico, pero me gusta criar chicos así que voy acumulando los que me encuentro por la vida. Debe ser el 'gen villero'. Algún día quizás tenga un hogar o colabore por ese lado".