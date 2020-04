"Mi hija está perfectamente", dijo la mamá de una bahiense que dio positivo

"Mi hija está perfectamente, gracias a Dios. Hoy ni siquiera le dieron paracetamol porque no tiene fiebre".

La frase corresponde a Roxana, mamá de Jacqueline Gabbarini, la joven que ayer fue diagnosticada con coronavirus en nuestra ciudad.

La mujer de 29 años, oriunda de Cabildo, se encuentra en el Hospital de la Asociación Médica y regresó días atrás de Brasil.

"Entiendo que la gente tenga miedo, pero mi hija nunca estuvo en contacto con nadie. Ni siquiera conmigo", contó Roxana en Convergencias, por LU2.

"Convengamos que no se tenía que haber ido, pero cuando ella se fue todavía se podía, no había nada clausurado ni estábamos en cuarentena. Después de unos días en Brasil, se quiso venir", añadió.

Roxana señaló que a su hija y a la pareja los llevaron aislados y en un micro hasta Cabildo. Y que la pareja está en la casa sin síntomas de nada.

"Me llamaron los de epidemiología, los de sanidad, me dieron todo el protocolo... Yo estoy tranquila porque no estuve con ella, sé cómo hice las cosas. Voy a salir a la calle e ir a mi trabajo porque no tengo nada. Ella, realmente estuvo aislada; ya llegó aislada", completó.

El siguiente es un posteo público de la propia Jacqueline, en su cuenta de Facebook, en el que relata lo sucedido.

"Estoy internada, mi resultado fue COVID-19 positivo, era uno de los riesgos de mi viaje. Mis merecidas vacaciones con mi pareja, con esfuerzo pagando desde octubre un viaje a Río de Janeiro el domingo 15 de marzo, cuando todavía Brasil no era de riesgo, cuando mi vuelo se encontraba en estado normal, nos fuimos a disfrutar...", comenzó.