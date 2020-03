“Somos más locales acá que en el Casanova”, dijo Franco Amigo

“Se acerca el final del torneo y todos están jugando por algo. Nosotros tenemos que ganar por lo menos estos cinco partidos que tenemos de local y tratar de traernos alguno de Viedma y Patagones para estar prendidos en lo más alto”, opinó Franco Amigo, en una lectura del horizonte de Villa Mitre en la Liga Argentina de básquetbol.

El tricolor volvió al Nº1 de la Conferencia Sur y lógicamente no se quiere bajar. Le quedan seis juegos de fase clasificatoria, tras lo cual si queda entre los cuatro primeros avanzará directo a cuartos de final.

Como ante Del Progreso el domingo, se trata de verdaderas pruebas. No tanto del talento sino la inteligencia y carácter.

“Serán todos partidos duros porque todos están peleando por algo. Atenas es un equipo similar a este (Del Progreso), que hoy por hoy la tabla no lo muestra arriba pero es un buen equipo. Debemos entrar concentrados y tenerle respeto porque tienen grandes jugadores. Tranquilamente podrían ganar si entramos dormidos. Después, con Central (Entrerriano) tenemos la espinita del partido que perdimos allá y de la final del Torneo Federal. Será un partido duro y muy parejo”, dijo Amigo, respecto del próximo juego ante el equipo de Carmen de Patagones (viernes próximo).

Franco Amigo fue ante Del Progreso la vía de gol principal. Con 26 puntos logró su máxima puntuación en la temporada y su tercera anotación de 20 o más puntos.

“Sabemos que adelante tenemos gol, a veces le toca a uno, a veces a otro. Casi nunca me toca a mí, pero bueno, esta vez me tocó porque se cerraron mucho con nuestro juego interno. Entonces los perimetrales quedábamos bastante sueltos. Ellos sufrieron a Fede Harina allá y se cerraron mucho con él, con lo cual me dejaron los espacios. A veces entra, otras no, pero lo importante es la victoria”, agregó.

Villa Mitre todavía no confirmó si el equipo jugará los últimos dos de la fase regular en el Osvaldo Casanova (Estudiantes). Por ahora Los Guerreros se sienten a tono en el Polideportivo de Monte Hermoso, donde jugarán los próximos dos. Pero, ¿Qué pasará en los playoffs?

“Hoy somos más locales acá que en el Casanova, porque ya jugamos más partidos acá que allá. De hecho estamos entrenando en Villa Mitre. La única contra (de ir a Monte Hermoso) es tener el viaje ahora de vuelta, el de ida y el no poder entrenar acá. Pero es una cancha que nos sienta bien, que si bien resignamos gran parte del público que iría al Casanova, nos sentimos cómodos. Similar a la nuestra en cuanto a dimensiones. ¡Mientras sigamos ganando, bienvenido sea!”, concluyó.