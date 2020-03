Rugby: Universitario se quedó con el torneo Dos Soles en Puan

Universitario se consagró campeón de la sexta edición del torneo Dos Soles de rugby, organizado ayer por Independiente de Puan.

El equipo A de Las Pirañas venció en la final de la Copa de Oro a su homónimo de Intermedia por 15-5.

La Copa de Plata la ganó el local Independiente (12-5 a Coronel Suárez), mientras que la de Bronce fue para Sarmiento de Pigüé (19-0 a Los Dogos de Carhué).

El fin de semana próximo Universitario recibirá a Kamikazes de Colón por la primera fecha del Clasificatorio del Regional Pampeano B. En principio el partido está previsto para el sábado.

Independiente competirá en el Clasificatorio Desarrollo (grupos 1 y 2), con debut ante Punta Alta RC.

Coronel Suárez iniciará su camino en el Clasificatorio al Regional Pampeano C (debut ante El Nacional como visitante).

Finalmente, Sarmiento y Los Dogos animarán desde el fin de semana venidero el campeonato Preparación Desarrollo de la URS.

Era una visita de riesgo y, finalmente, fue una visita que a Francia le complicó el camino al título del Seis Naciones, certamen que no gana hace diez años.

El XV galo cayó ante Escocia por 28 a 17, resultado que dejó un final abierto al torneo.

Mirá lo mejor de Escocia-Francia:

Miss any of that? Here's the highlights as Scotland end France's Grand Slam hopes#GuinnessSixNations #SCOvFRA pic.twitter.com/ljFLc3g8AQ