Una mujer que teje con la boca contó que le negaron la pensión por discapacidad

Una puntaltense que teje con la boca y se moviliza en silla de ruedas contó que la Anses le rechazó el pedido de una pensión por discapacidad.

También dijo que desde el Municipio de Coronel Rosales tampoco le dieron la atención necesaria.

Se trata de María Elena Peralta, de 38 años, quien padece artrogriposis, una condición congénita que afecta a sus manos y pies.

“En Anses presenté la documentación en 2017 y recién este año me contestaron que el trámite había resultado desfavorable. En Desarrollo Social del Municipio me dijeron que ellos no pueden hacer nada porque no les corresponde”, se quejó.

Agregó que tras reclamar ante las autoridades municipales logró que le dieran una ayuda de $ 1.500 en octubre y noviembre del año pasado.

María Elena vive en Ciudad Atlántida y cuando hay algún evento se traslada unas 30 cuadras en su silla hasta la plaza Belgrano, en el centro de Punta Alta.

Allí muestra las artesanías, muñecos y adornos que teje al crochet. También hace prendas de vestir a pedido.

Pero las ventas en la feria no le alcanzan para tener su silla de ruedas en condiciones y por eso pidió ayuda en el Municipio.

“Prometieron pagarme un puesto en las ferias donde llevo mis creaciones y darme dinero para comprar el material, pero nada. Al lugar en la plaza me lo conseguí yo sola”, le dijo a La Nueva.

“El año pasado estuve un mes sin salir de mi casa porque tenía la silla de ruedas rota y no cómo arreglarla. Fui a Desarrollo Social del Municipio y me prometieron que me iban a ayudar, pero me la terminó arreglando un señor que me mandó el médico”, relató.

María Elena dijo que tras la difusión en las redes sociales de su condición, en los últimos días llegó una asistente social de Desarrollo Social del Municipio, que hizo un informe y le aseguró que en 10 días le otorgarán una ayuda por tres meses. (La Nueva.)