"La economía nuestra no es la de Cavani", reconoció el presidente de Boca

El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, reconoció hoy que la "economía" de su club "no es la de Edinson Cavani", ante la posibilidad de incorporar al delantero del Paris Saint Germain de Francia.



"A nosotros nos llena de orgullo que un jugador como Cavani diga que quiere vestir la camiseta de nuestro club. La realidad es que la economía nuestra no es la de Cavani", comentó el directivo con el programa radial "Pintado de Azul y Oro".



"Antes de Cavani, hablábamos de Paolo Guerrero. Y decíamos que Carlitos Tevez no tenía nada que envidiarle a Guerrero. Y así fue, no tuvo nada que envidiarle, ¿o no? Por eso tenemos que pensar más en nuestros jugadores y creer en ellos. Eso sí, nadie va a discutir que Cavani es un gran jugador", recordó Ameal.



Además, el representante de Cavani, Nando Guglielmone, en diálogo con Mundo Boca Radio, aseguró: "Nadie nos llamó desde el club y por suerte hay muchos interesados de contar con él. Por ahora, Atlético de Madrid es uno de los posibles destinos".



De esta manera, las chances de Boca se comenzaron a desvanecer, a pesar del deseo de la dirigencia y del cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Russo. (Télam)