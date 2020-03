El ex arquero Rustu Recber está en estado crítico por el coronavirus

El ex arquero turco Rustu Recber, quien brillara en el Mundial 2002 que organizaron conjuntamente Corea del Sur y Japón, se encuentra en estado crítico tras contraer el virus COVID-19.

La salud del ex arquero turco de 46 años empeoró en las últimas horas, según informan medios locales.

Así, lo comunicó su esposa, Isil Recber, en su cuenta oficial de Instagram.

"Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Ésta es la parte más difícil, no poder estar con él. Está encomendado a los médicos turcos. Estos días también pasarán. Por favor, no dejen de rezar por él", pidió.

El golero fue una de las figuras que sorprendió al planeta con la selección de Turquía en aquella cita ecuménica de 2002. Fue una pieza clave del equipo que conducía Senol Günes, que se adjudicó el tercer puesto, en la mejor actuación histórica turca.

Su notable actuación le permitió continuar su carrera en el Barcelona, donde permaneció durante una temporada. Sin embargo, en el club catalán no logró adaptarse y sólo disputó 7 partidos oficiales. La presión de la potencia europea no le permitió demostrar su talento, dado que en su regreso al Fenerbahce continuó exponiendo todo su potencial. Incluso repitió el acceso a las semifinales en la Eurocopa de 2008 que se jugó en Austria y Suiza.